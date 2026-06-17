競委會接納Keeta承諾　相關修訂協議已具法律約束力

競委會周三（17日）宣布，接納網上外賣平台Keeta按《競爭條例》第60條作出的承諾。競委會提及Keeta早前自願修改與合作餐廳所訂立的協議，在接納承諾後，相關修訂現已具備法律約束力，並可由競委會根據《競爭條例》確切執行。
競委會早前注意到，Keeta 與合作餐廳所訂立的協議中，若干條文或會妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，可能違反《競爭條例》。
Keeta早前同意修改協議
Keeta較早前同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議，包括在第一階段自願修改協議條文，以及在第二階段向競委會作出承諾。
Keeta於4月初確認自願修訂經已生效，並在建議的承諾中提出修改或刪除條文，包括即使餐廳與新晉外賣平台及/或小型平台合作，亦不會失去與Keeta獨家合作時所享有的商業獎勵，例如較低的佣金率；讓餐廳更容易由與Keeta獨家合作，轉為同時與其他網上外賣平台合作；刪除阻止餐廳在自家銷售渠道及其他網上外賣平台上，向消費者提供較低餐點價格的條文。
競委會認為接納承諾是適當做法
競委會於4月28日就建議的承諾展開諮詢，在仔細審視所收到的申述後，認為接納Keeta作出的承諾，是適當做法，毋須作任何修改。
競委會發言人表示，一直密切留意香港網上外賣平台市場的發展。隨著競委會今日接納Keeta作出的承諾，外賣平台的各個主要參與者今後均須符合相同準則，以維護市場公平競爭，為餐廳、新晉平台和消費者帶來好處。
該承諾由6月17日起生效，至12月28日屆滿，並設匯報機制，以確保Keeta遵守承諾。《競爭條例》亦訂明，在某些情況下，包括當情況出現重大改變、或作出承諾的人士沒有遵守該承諾，競委會可撤回接納承諾的決定。