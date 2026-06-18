美國議息｜沃什確認自己未有提交點陣圖 　稱局方拋棄前瞻指引

美國聯儲局維持利率不變，一如市場預期。在19名聯邦公開市場委員會（FOMC）委員中，有1人沒有提交2026年至2027年的利率預測的點陣圖，另外18人則遞交了預測點陣圖。新主席沃什（Kevin Warsh）首次出席議息後記者會表示，自己在今次會議未有提供點陣圖預測，認為對聯儲局執行政策沒有幫助，又指聯儲局並不受自身點陣圖預測約束。
沃什：局方已拋棄前瞻指引
沃什表示局方已拋棄前瞻指引，認為已經不適合目前形勢，又指無法就下一步行動提供任何前瞻指引。他又表示，今次的政策聲明更短、更簡潔，摒棄以往措辭，只陳述事實。
市場已預料沃什不提交點陣圖
早前市場已預料新任主席沃什將不會提交點陣圖。據CNBC早前報道，這可能因為沃什自5月22日才上任，認為自己尚未準備充分；亦可能是他不喜歡點陣圖，認為此舉會限制聯儲局的決策彈性。
沃什拒絕參與點陣圖預測，打破聯儲局長達約14年的慣例，並可能令部分FOMC官員不滿。路透早前引述摩根大通首席美國經濟學家（Chief U.S. Economist）Michael Feroli認為，如果沃什不參與點陣圖，看起來像他惡意反對（spiteful dissent）委員會；而道明證券（TD Securities）的分析師預料，沃什或不參與點陣圖，是因為盡量減少在6月點陣圖透露出他鷹派的立場。
有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos早前指，沃什曾表示自己對美聯儲的建議，精簡為一句話「多思考，少說話」。沃什一直主張聯儲局應減少發言，因為局方發言會影響市場，乃至消費者的借貸成本。