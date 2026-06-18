美國議息｜沃什確認自己未有提交點陣圖 　稱局方拋棄前瞻指引

美國聯儲局維持利率不變，一如市場預期。在19名聯邦公開市場委員會（FOMC）委員中，有1人沒有提交2026年至2027年的利率預測的點陣圖，另外18人則遞交了預測點陣圖。新主席沃什（Kevin Warsh）首次出席議息後記者會表示，自己在今次會議未有提供點陣圖預測，認為對聯儲局執行政策沒有幫助，又指聯儲局並不受自身點陣圖預測約束。

沃什：局方已拋棄前瞻指引

沃什表示局方已拋棄前瞻指引，認為已經不適合目前形勢，又指無法就下一步行動提供任何前瞻指引。他又表示，今次的政策聲明更短、更簡潔，摒棄以往措辭，只陳述事實。