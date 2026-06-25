Anthropic指控阿里巴巴「蒸餾」旗下AI模型

據路透報道，Anthropic指控阿里巴巴（9988）利用數千個虛假帳戶發動大規模行動，「非法竊取」（illicitly extracting）其人工智能（AI）模型Claude。

Anthropic致多位美國參議員及白宮官員的信函指出，與阿里巴巴旗下Qwen AI實驗室有關的營運者發起了一場針對Claude多項核心功能的行動，又形容是公司迄今為止遭遇的最大規模的同類攻擊。

彭博報道指，根據知情人士及彭博看到的文件副本，Anthropic在信中聲稱，在4月至6月期間，阿里巴巴通過近25,000個虛假帳戶與Claude進行了2,880萬次交互。Anthropic表示，阿里巴巴的行動與其他中國開發者的行為如出一轍。