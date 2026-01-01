醫保精英誠就健康丨專業守護，初心不變 保誠木明漢：以專業與初心，守護每一份健康承諾

在內地長大的木明漢，大學畢業後接手家族工程生意，本應在熟悉的領域順利建立自己的事業。然而，命運的轉折往往源於一個念頭——「我能否幫助更多人？」這個問題，讓他毅然放下「太子爺」的身份，來港投身保險行業，從零開始，踏上截然不同的人生道路。如今，他即將迎來在保誠的第八個年頭，回望當初的決定，木明漢坦言，一切源於短時間內親眼見證身邊人的遭遇，深刻體會到全面保障的重要性。這段經歷，成為他人生的分水嶺。

「我家做的是工程相關的事業，見過不少合作夥伴因意外或疾病，因保障不足而陷入困境，甚至影響整個家庭的生活。」木明漢回憶，這些場景讓他開始思考：如果能提前做好準備，是否能避免悲劇？

真正令他下定決心的，是一位大學同學的故事。那位同學因口腔手術花費十多萬元，幸好有保險公司全額承擔所有醫療費用。「當時我感到非常震撼，原來保險不只是冷冰冰的數字，而是能在危難時刻給予人希望和支持。」這份觸動，讓他開始深入了解保險行業，最終選擇加入保誠，與太太一同在香港打拼事業。

初心：從震撼到使命 「我堅信，醫保很重要，不論有錢沒錢，都需要醫療。」他指出，內地及香港民眾普遍依賴國家社保或公共醫療，但涵蓋範圍有限，部分費用仍需自付。疫情過後，大眾健康意識顯著提升，對優質醫療保障的需求日益增加。

憑著初心與專業，木明漢在醫療保障領域脫穎而出。自2023年起，他更連續兩年榮獲保險界最高榮譽「頂尖會員」（Top of the Table, TOT），去年更是保誠健康保障業務的頂尖理財顧問。

難忘案例：陪伴是最溫暖的力量 「當客戶身處異地患病，最需要的不是冰冷的條款，而是有人在身邊支持。」木明漢分享，曾有一位客戶在內地突發心臟病，他第一時間協助安排醫療，並親自跟進每個細節，確保客戶安心接受治療。「那一刻，我覺得自己不只是顧問，更像家人，陪伴他度過難關。」這一刻，他更堅信，保險不只是保障，更是一份陪伴與承諾。

家庭健康觀：耳濡目染的力量 如今，木明漢與太太在香港打拼事業，兩人育有一名就讀小學的孩子。專注醫療保障的二人，對孩子的教導耳濡目染，從小培養健康意識。「我們常跟孩子分享，健康是最大的財富。」小朋友在學校也會提醒同學注意衛生，甚至主動學習運動與營養知識，建立更健康的生活模式。「事業與家庭並重，讓我更深刻體會健康的重要性。這不僅是工作，更是一種生活態度。」

問到未來目標，木明漢毫不猶豫：「希望幫助更多有醫療需要的人，讓他們在面對疾病時，不再擔心經濟壓力。」他相信，醫療保障所累積的信任，將成為其他保險產品如人壽、儲蓄的突破口，為更多家庭帶來穩健的保障。 「保險不是單純的交易，而是一份承諾，一份責任。我希望自己能成為更多人信賴的顧問，陪伴他們走過人生的每個階段。」 (資訊)