98%用戶對數字銀行體驗正面 「百分百」中小企信任其數據安全

香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組委託香港浸會大學傳理學院，就公眾及中小企對數字銀行的使用習慣、信任程度及未來期望進行調查。結果顯示，逾98%個人及99%中小企用戶對數字銀行整體體驗感到正面；約64%個人及中小企用戶使用數字銀行超過兩年，其中約四分一的個人受訪者更使用長達四年以上。而82.7%的個人用戶及高達96.5%的中小企用戶每周至少使用一次數字銀行服務。

個人及中小企用戶對數字銀行在數據安全以及防止詐騙等不同範疇的信任度，均維持與去年相若、甚至超越去年的高水平。高達100%的中小企表示信任數字銀行的數據安全。逾九成個人及中小企用戶認同數字銀行在應用AI方面具前瞻性。接近85%的個人及接近99%中小企受訪者均認為，此顯著加強他們對數字銀行「更智能、更便捷」銀行體驗的認知。