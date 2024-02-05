熱門搜尋:
美斯訪香港 年宵2024 農曆新年2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-02-05 18:46:11

A股連挫6日！內地基金一哥王亞偉再傳失聯 產品已清盤

分享：
A股連挫6日！內地基金一哥王亞偉再傳失聯 產品已清盤

王亞偉暫不參與千合資本營運管理。(網上圖片)

A股連挫6個交易日之際，近年屢傳遭內地拘查的內地前「公募一哥」王亞偉再傳失聯。內地近日傳出內地著名基金經理、深圳千合資本管理有限公司及香港Top Ace資產管理公司的創辦人王亞偉被帶走調查，及至周六，千合資本於官網指，因個人原因，王亞偉暫不參與公司營運管理。內地煤體今日再報道，王亞偉已失聯逾月，旗下產品上個月起已陸續清盤，並已通知客戶，千合資本目前由其妻子主持大局。

已不參與公司營運 北京辦公室人去樓空

千合資本的聲明指，目前公司管理團隊全部在崗，切實履行職責，保持公司正常運營。同時，公司已向銷售渠道及投資者披露有關情況，並及時安排產品臨時開放。目前贖回工作已基本順利完成，且現有流動性充足。惟有內地煤體周六到訪千合資本北京辦公室時，指已經被清空，落鎖。

王亞偉已多次陷入「被帶走」傳聞，包括去年8月及10月底，外電均傳出其遭拘留調查。

王亞偉畢業於清華大學，擁有經濟學碩士學位，超20年證券基金從業經驗，1998年至20125月在華夏基金任職期間，王亞偉所管理的「華夏大盤精選混合A/B」在其自2005年底起一共6年多的任期內取得高達近12倍收益率，同類產品同期平均只有69.29%，因此一戰成名，被譽為「中國最賺錢的基金經理」。王亞偉在2007年和2009年兩度「登頂」年度冠軍基金經理。

2012年，王亞偉成立千合資本，管理規模一度逾百億，但近幾年來，千合資本管理規模有所波動，截至2023年底，千合資本累計收益157.58%，最新管理規模為50億至100億元人民幣。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受