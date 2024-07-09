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財經
2024-07-09 04:00:00

AXA安盛環球義工週：關注海洋污染及水資源問題 以行動應對氣候變化 推動社會實踐綠色生活

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AXA安盛組成300人龐大義工團，在綠色力量陪伴下於大嶼山水口灣進行大型海岸清潔行動。

AXA安盛組成300人龐大義工團，在綠色力量陪伴下於大嶼山水口灣進行大型海岸清潔行動。

人類活動威脅海洋生態，香港亦不例外。環境保護署「海岸清潔」資料顯示，單計2023年，從海岸公園、海岸保護區及特別清潔服務所收集的全港水域垃圾就多達5,123公噸。

AXA安盛集團一直致力推動社會應對氣候變化，貫徹其「致力守護，推動未來」的宗旨，通過跨界別的商業合作、客戶推廣、社區活動等，全方位推動企業以至整個社會的環保可持續發展

 

每年6月是AXA安盛集團的年度盛事——「環球義工週」（ AXA Week for Good），全球多個業務市場圍繞特定主題，設計一系列義工活動回饋社會。今年義工週以「水」為主題，近千名AXA安盛員工及理財顧問參與連串活動，包括大嶼山水口灣海岸清潔行動、升級再造海玻璃手工藝品作慈善義賣、設計珊瑚底座、到訪特殊學校進行水資源工作坊，向社區推廣守護海洋生態與水資源的重要性，正視海洋污染危機。

AXA安盛聯同社企「綠壹研究所」舉行「海玻璃升級再造工作坊」，AXA安盛首席巿務及客戶總監王微(左三)帶領義工團隊使用海玻璃碎片設計作畫，炮製出獨一無二的木盒擺設。

AXA安盛聯同社企「綠壹研究所」舉行「海玻璃升級再造工作坊」，AXA安盛首席巿務及客戶總監王微(左三)帶領義工團隊使用海玻璃碎片設計作畫，炮製出獨一無二的木盒擺設。

升級再造海洋垃圾 義賣海玻璃製手工藝品 支援東南亞淨水項目

玻璃常用於裝潢、擺設及食物器皿材料，然而生產玻璃需要開採硅砂，過程產生大量溫室氣體，加劇氣候暖化。而且，在大海漂流的棄置玻璃瓶同樣威脅海洋生態，海洋生物往往因誤吞玻璃碎片而喪命。因此，AXA安盛聯同社企「綠壹研究所」舉行「海玻璃升級再造工作坊」，推廣回收玻璃的重要性，義工團隊使用海玻璃碎片設計作畫，炮製出獨一無二的木盒擺設。義工不但在工作坊中了解到海洋污染的嚴重性及環保知識，所製作的木盒擺設今年10年度社區嘉年華「AXA BetterMe Weekend」義賣籌款，一舉兩得。

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AXA安盛義工夥「點滴是生命」到香港基督教服務處培愛學校，向SEN學生傳遞珍惜食水的訊息。

AXA安盛義工夥「點滴是生命」到香港基督教服務處培愛學校，向SEN學生傳遞珍惜食水的訊息。

SEN學生宣揚珍惜水資源

香港作為發達城市當然不愁食水短缺，然而根據《聯合國世界水發展報告》，全球有2030億人仍然身處於缺水困境。為了加強下一代珍惜食水的意識，AXA安盛義工夥點滴是生命到香港基督教服務處培愛學校，透過互動工作坊，指導有特殊學習需要（SEN）學生製作珍惜食水相關的勞作。是次工作坊籌得10萬港元，連同「AXA BetterMe Weekend」義賣海玻璃木盒擺設所得善款，收益將全數撥捐「點滴是生命」，支持其在東南亞偏遠村落安裝淨水裝置及衛生設施的項目，改善當地居民的用水情況及健康。

AXA安盛首席巿務及客戶總監王微表示：「AXA安盛一直關注氣候變化對自然生態及社會發展帶來的威脅。我們致力帶領社區保護環境，為世界帶來正面的影響。今年活動具有多重意義，不但提高社區的環保意識，同時透過義賣籌款，支持發展中國家解決潔淨水問題。」

AXA安盛參與世界自然基金會香港分會的「珊海無盡」珊瑚保育行動，義工們化身「珊瑚保護者」設計珊瑚底座。

AXA安盛參與世界自然基金會香港分會的「珊海無盡」珊瑚保育行動，義工們化身「珊瑚保護者」設計珊瑚底座。

義工化身珊瑚保護者 設計底座 支持珊瑚保育

海洋生態正面對著各式各樣的威脅，當中孕育超過四分一洋生物的珊瑚礁更對海洋變化非常敏感以香港吐露港水域為例，80年代的城市發展和海洋污染令當區珊瑚覆蓋率大幅下降，為保護海洋生態，主動修復珊瑚刻不容緩。透過今年的環球義工週，AXA安盛參與世界自然基金會香港分會的「珊海無盡」珊瑚保育行動，義工們在了解香港海洋生態系統和珊瑚修復過程的知識化身成為「珊瑚保護者」設計珊瑚底座，以行動支持珊瑚保育計劃。該計劃世界自然基金會香港中文大學珊瑚學院合作展開，目標三年內在香港東北水域拯救最少1,000瑚碎塊，研究團隊從海洋裏拯救的珊瑚碎塊移植到底座上，再將其放置於育養設施，待這些「珊瑚BB回復健康後便重回大海修復香港海洋生態。而今次珊瑚底座設計工作坊，讓AXA安盛義工親身參與保育珊瑚過程，提高公眾保護本港海洋的意識

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縱使天氣炎熱，AXA安盛義工們仍非常落力清潔海岸。

縱使天氣炎熱，AXA安盛義工們仍非常落力清潔海岸。

夥拍綠色力量赴嶼南水口灣 毋懼炎熱清潔海岸

由海洋生態到食水資源，今年「環球義工週」不離「水」元素。當中，一班AXA安盛管理層、員工、理財顧問及親友組成近300人龐大團隊，在綠色力量陪伴下於大嶼山水口灣進行大型海岸清潔行動，藉此宣揚愛護環境的重要性。王微分享：「當日雖然天氣炎熱，義工們都非常落力清潔海岸，更透過生態遊認識香港獨有的生態和濕地物種。我們很高興為員工和理財顧問帶來今次難忘又有意義的體驗，並宣揚愛護生態及可持續發展的訊息。」

AXA安盛致力實踐ESG承諾 多方面推動可持續未來

AXA安盛在推動ESG上一向不遺餘力，王微表示：「除了義工服務，我們還連續5年成為『綠色力量環島行』的首席贊助。透過此項年度慈善行山盛事，鼓勵大眾愛護郊野，以及養成環保生活習慣。今年1月的賽事成功吸引逾2,000人參加，包括一眾AXA安盛員工及理財顧問，協助籌得超過350萬港元善款，支持本地環保教育及生態保育工作。另外，我們於去年10月連續第3年舉辦AXA BetterMe Weekend，設有多元化玩樂設施和主題攤位，將關注個人身心健康、可持續的生活態度的訊息融入不同遊戲當中，吸引逾1.2萬人參與，為社區注入正能量。」

 

為培育下一代成為可持續發展領袖，AXA安盛更推出「AXA Climate School大學生學習計劃」，為香港所有大學本科生或研究生提供免費線上課程，讓他們認識及對抗氣候變化，抓緊機會改變未來。

 

(特約)

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