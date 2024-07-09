AXA安盛環球義工週：關注海洋污染及水資源問題 以行動應對氣候變化 推動社會實踐綠色生活

人類活動威脅海洋生態，香港亦不例外。環境保護署「海岸清潔」資料顯示，單計2023年，從海岸公園、海岸保護區及特別清潔服務所收集的全港水域垃圾就多達5,123公噸。 AXA安盛集團一直致力推動社會應對氣候變化，貫徹其「致力守護，推動未來」的宗旨，通過跨界別的商業合作、客戶推廣、社區活動等，全方位推動企業以至整個社會的環保及可持續發展。 每年6月是AXA安盛集團的年度盛事——「環球義工週」（ AXA Week for Good），全球多個業務市場圍繞特定主題，設計一系列義工活動回饋社會。今年義工週以「水」為主題，近千名AXA安盛員工及理財顧問參與連串活動，包括大嶼山水口灣海岸清潔行動、升級再造海玻璃手工藝品作慈善義賣、設計珊瑚底座、到訪特殊學校進行水資源工作坊，向社區推廣守護海洋生態與水資源的重要性，正視海洋污染危機。

升級再造海洋垃圾 義賣海玻璃製手工藝品 支援東南亞淨水項目 玻璃常用於裝潢、擺設及食物器皿材料，然而生產玻璃需要開採硅砂，過程產生大量溫室氣體，加劇氣候暖化。而且，在大海漂流的棄置玻璃瓶同樣威脅海洋生態，海洋生物往往因誤吞玻璃碎片而喪命。因此，AXA安盛聯同社企「綠壹研究所」舉行「海玻璃升級再造工作坊」，推廣回收玻璃的重要性，義工團隊使用海玻璃碎片設計作畫，炮製出獨一無二的木盒擺設。義工不但在工作坊中了解到海洋污染的嚴重性及環保知識，所製作的木盒擺設更將於今年10月在年度社區嘉年華「AXA BetterMe Weekend」義賣籌款，一舉兩得。

向 SEN 學生 宣揚 珍惜水資源 香港作為發達城市當然不愁食水短缺，然而根據《聯合國世界水發展報告》，全球有20至30億人仍然身處於缺水困境。為了加強下一代珍惜食水的意識，AXA安盛義工夥點滴是生命到香港基督教服務處培愛學校，透過互動工作坊，指導有特殊學習需要（SEN）學生製作與珍惜食水相關的勞作。是次工作坊共籌得10萬港元，連同「AXA BetterMe Weekend」義賣海玻璃木盒擺設所得善款，收益將全數撥捐「點滴是生命」，支持其在東南亞偏遠村落安裝淨水裝置及衛生設施的項目，改善當地居民的用水情況及健康。 AXA安盛首席巿務及客戶總監王微表示：「AXA安盛一直關注氣候變化對自然生態及社會發展帶來的威脅。我們致力帶領社區保護環境，為世界帶來正面的影響。今年活動具有多重意義，不但提高社區的環保意識，同時透過義賣籌款，支持發展中國家解決潔淨水問題。」

義工化身珊瑚保護者 設計底座 支持珊瑚保育 海洋生態正面對著各式各樣的威脅，當中孕育超過四分一海洋生物的珊瑚礁更對海洋變化非常敏感。以香港吐露港水域為例，在80年代的城市發展和海洋污染令當區珊瑚覆蓋率大幅下降，為保護海洋生態，主動修復珊瑚刻不容緩。透過今年的環球義工週，AXA安盛參與世界自然基金會香港分會的「珊海無盡」珊瑚保育行動，義工們在了解香港海洋生態系統和珊瑚修復過程的知識後，化身成為「珊瑚保護者」設計珊瑚底座，以行動支持珊瑚保育計劃。該計劃由世界自然基金會與香港中文大學珊瑚學院合作展開，目標於三年內在香港東北水域拯救最少1,000塊珊瑚碎塊，研究團隊會將從海洋裏拯救的珊瑚碎塊移植到底座上，再將其放置於育養設施，待這些「珊瑚BB」回復健康後便可重回大海和修復香港海洋生態。而今次珊瑚底座設計工作坊，讓AXA安盛義工親身參與保育珊瑚過程，提高公眾保護本港海洋的意識。

夥拍綠色力量赴嶼南水口灣 毋懼炎熱清潔海岸 由海洋生態到食水資源，今年「環球義工週」不離「水」元素。當中，一班AXA安盛管理層、員工、理財顧問及親友們組成近300人龐大團隊，在綠色力量陪伴下於大嶼山水口灣進行大型海岸清潔行動，藉此宣揚愛護環境的重要性。王微分享：「當日雖然天氣炎熱，義工們都非常落力清潔海岸，更透過生態遊認識香港獨有的生態和濕地物種。我們很高興為員工和理財顧問帶來今次難忘又有意義的體驗，並宣揚愛護生態及可持續發展的訊息。」