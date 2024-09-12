C919製造商「中國商飛」據報在香港設辦事處　料最快10月公布

國產飛機「C919」製造商中國商飛（COMAC），據報擬在內地以外的亞洲地區開設辦事處。有指香港、新加坡為中國商飛優先考慮的地點。而中國商飛最快或於10月宣布在香港設立辦事處，並且可能宣布在香港提供飛機維修服務。中國商飛暫未有回應於新加坡及香港開設辦事處的傳聞。

《彭博》引述消息報道，中國商飛計劃在新加坡和香港設立辦事處，以增強其C919單通道噴氣式飛機在海外市場的競爭力，更好地與空客和波音競爭。

知情人士表示，中國商飛最快可能10月宣布在香港開設辦公室，並稱香港被看中的原因是因為熟悉程度和地理位置；公司亦可能於10月下旬就在香港維修飛機作出承諾。

中國商飛也考慮於新加坡開辦公室

另一名知情人士稱，中國商飛也在考慮於新加坡開設辦公室的可能。靠近新加坡中央商業區的新達城（Suntec City）在考慮之列，不過尚未有確切決定。

翻查資料指，香港、新加坡是中國商飛在內地以外展出C919的首兩個地點。2023年12月C919到訪香港，飛機在香港國際機場進行靜態展示，並於維多利亞港上空作飛行演示，當時吸引大批市民和遊客在維港兩岸觀看拍照；2024年2月，中國商飛亦在新加坡航空展展出C919。