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財經
2024-09-12 12:23:00

C919製造商「中國商飛」據報在香港設辦事處　料最快10月公布

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國產飛機C919和ARJ21首次訪港　李家超：體現國家重視香港航空業(李睿哲攝)

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國產飛機「C919」製造商中國商飛（COMAC），據報擬在內地以外的亞洲地區開設辦事處。有指香港、新加坡為中國商飛優先考慮的地點。而中國商飛最快或於10月宣布在香港設立辦事處，並且可能宣布在香港提供飛機維修服務。中國商飛暫未有回應於新加坡及香港開設辦事處的傳聞。

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國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 國產飛機C919及ARJ21首次訪港。(李睿哲攝) 兩架國產飛機C919及ARJ21今日下午首次訪港。(中新社資料圖片) 國產飛機C919及ARJ21下午抵港　機場以最高禮儀水門禮迎接

中國商飛C919冀與空客波音競爭

《彭博》引述消息報道，中國商飛計劃在新加坡和香港設立辦事處，以增強其C919單通道噴氣式飛機在海外市場的競爭力，更好地與空客和波音競爭。

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知情人士表示，中國商飛最快可能10月宣布在香港開設辦公室，並稱香港被看中的原因是因為熟悉程度和地理位置；公司亦可能於10月下旬就在香港維修飛機作出承諾。

中國商飛也考慮於新加坡開辦公室

另一名知情人士稱，中國商飛也在考慮於新加坡開設辦公室的可能。靠近新加坡中央商業區的新達城（Suntec City）在考慮之列，不過尚未有確切決定。

翻查資料指，香港、新加坡是中國商飛在內地以外展出C919的首兩個地點。2023年12月C919到訪香港，飛機在香港國際機場進行靜態展示，並於維多利亞港上空作飛行演示，當時吸引大批市民和遊客在維港兩岸觀看拍照；2024年2月，中國商飛亦在新加坡航空展展出C919。

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