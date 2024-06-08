David Webb公開怒轟「時計寶」　斥派千萬獎金予大股東但拒派息

資深投資者David Webb近日在其網站上，發表公開信怒轟港股上市公司「時計寶」（2033），指責該公司囤積大量資金，只派千萬獎金予大股東，但拒絕派息予股東。

時計寶大股東董觀明薪酬總計有1.039億

David Webb在公開信中表示，時計寶以不合理的理由，囤積大量閒置資金。他指出，根據時計寶截至2023年底的中期業績，時計寶的有形資產淨值為23.21億港元，即每股1.13元，其中，淨現金和投資為14.96億元，即每股0.73元，沒有銀行借款；而截至6月5日收市價為0.40元，較淨資產折價65%，較淨現金和投資折價45%

時計寶董事會認為2021財年不適合宣派任何股息，但業績卻足夠好，除了向大股東董觀明支付700萬元的薪水外，還認為適合向他支付1,000萬元的獎金，時計寶上市11年，董觀明薪酬總計1.039億元。

儘管時計寶在2022財年和2023財年恢復派息，但David Webb認為，這遠遠不足以清算累積的盈餘資本。他又敦促時計寶應以每股0.53元分配閒置資金，而不是像過去那樣將投入私募股權、其他公司債券或長期銀行存款，「若分派金額高於當前股價，將對投資者信心和企業形象立即產生正面影響」。