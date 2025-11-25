ESG大趨勢系列｜快運辦可持續旅遊挑戰賽 石垣島低碳之旅奪獎 理大女生：跳出框框 收獲驚喜

在環境、社會和管治(ESG)大行其道的今天，「可持續旅遊」幾乎成為近年各大小旅遊調查的「關鍵詞」，尤其在年輕人一代的傳染力更廣。香港快運(HK Express)連續兩年針對大學生舉辦的「Gotta GO！可持續旅遊挑戰賽」，今年參與人數升幅高達1.8倍，至470人，過關斬將入圍的張芷瑤(Octivia)及宋嘉穎(Stephanie)以4天與大自然緊密聯繫的日本石垣島之旅奪得亞軍。首次實踐可持續旅遊的她們表示，今次體驗不但令她們跳出框框，亦體會到改變小細節就可以響應可持續概念，「可以好簡單，未必真係要做好多好大嘅嘢。」

記者：林靜 就讀香港理工大學的Octivia及Stephanie的石垣島低碳活動，包括一貫可持續旅遊基本理念，如避免過度旅遊、自備水瓶、牙刷、餐具、毛巾及環保袋，並將廢物回收；另外她們亦實行背包旅遊、使用珊瑚友善防曬品、支持當地商店、自發島嶼清潔，又在農場體驗採摘與烹調，再將廚餘分解作肥料等。 熱愛大自然的Octivia與她形容為「city girl」的Stephanie以「connect with nature」(連繫自然)作為參賽主題，Octivia指她們編排行程時盡量「step out of the box」(跳出框框)，嘗試更多在傳統旅遊時不會做的事。結果「個itinerary(旅行計劃)好似太perfect(完美)，好似以我哋嘅skill level(技術水平)無可能做到，但最後我哋surprise(驚喜)到自己」。她們行程的景點包括於Ecostay Rainbow Forest林中露營、藍洞浮潛、米原海灘、叢林夜遊；另外又到訪陶瓷工作坊及八重山村，同時又參與導賞及可持續發展相關展覽，Octivia笑指「見nature多過人」。 要真正聯繫大自然，亦意味要從容面對大自然的無常。Stephanie指她們的行程本來包括划獨木舟出海觀星，結果卻遇上雨天而取消。她們轉而將行程改為與當地人一起烹調用膳，一邊聊天一邊傾聽雨聲，「雖然做唔到我哋原本想做嘅嘢，但都用咗其他行程去彌補呢個遺憾。」



改變細節響應環保「可以好簡單」 對於旅程前準備，第一次接觸可持續旅遊的Stephanie指，由於石垣島並非大眾熱門旅遊景點，加上島上小本經營業者佔多數，網上相關的資訊較少，令她們在資料搜集時花了不少時間。但她指，在實踐可持續旅遊上卻比想像中簡單，「之前覺得要環保，就要做好多好多嘢，但今次之後發覺只要一啲細微細節上嘅改變，就可以響應到」，例如辦理網上登機減少紙本機票、自備日用品以減少酒店供應及廢物等，「做到已經屬於可持續旅遊一部分」。 同儕「高認同低參與」期望啟發他人 作為Gen Z，Octivia及Stephanie在日常生活中都有簡單的可持續實踐，包括實行環保4R及自帶水樽等，但Stephanie認為同輩對相關議題普遍採取「認同但不參與」或「高認同低參與」的態度，行動僅限於低成本操作，「例如咁啱喺回收桶旁邊，我就做回收；或者咁啱有帶購物袋，所以唔用膠袋，不會刻意去做，只不過方便所以做」。Octivia亦指，希望借助她們的經驗啟發其他人主動維持可持續的生活習慣。



王基傑：由「打卡」走向「意義與連結」 事實上，可持續旅遊對香港而言已由陌生概念走進大趨勢，港府去年底公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》所確立的四大定位，就包括將香港打造成「可持續旅遊發展的示範點」。香港快運商務總裁王基傑表示，挑戰賽的目標是鼓勵年輕人探索更多低碳旅行方式，由「打卡」走向「意義與連結」，重新發現旅行的本質；今年共錄得235隊報名參賽，大學夥伴規模亦倍增至4所，包括香港科技大學、中文大學、理工大學及浸會大學。快運提供多場工作坊與公開講座，引導參賽者由知識走到實作；同時就實際行程規劃提供一對一建議，令整體表現更成熟、更數據導向。 項目過去兩年已有700名學生加入，之所以以年輕人為重心，王基傑指因為18至25歲是價值與旅遊習慣養成的關鍵期，且年輕人擁有強大的社群擴散與同儕影響力，善於用真實故事與創意內容帶動改變；他們又對新目的地、新模式與新科技的接受度高，願意以數據與行動驗證可持續旅遊的可行性。他希望項目為行業提供可複製、可量度的範例，推動由下而上的轉變，長期目標是建立一個可持續旅遊社群，推動業界創新。

