財政預算案2024｜香港綠色建築議會：積極配合可持續發展策略

香港綠色建築議會歡迎財政司長發表的《2024/25年度財政預算案》，並將積極配合政府對於綠色未來的可持續發展策略。

香港綠色建築議會歡迎財政司長發表的《2024/25年度財政預算案》，並將積極配合政府對於綠色未來的可持續發展策略，全力支持於2050年前實現碳中和的目標。

香港綠色建築議會樂見政府在深化香港的綠色和可持續金融發展方面所作的努力，並支持政府推行以下相關措施，以進一步促進綠色金融發展：

延續「綠色和可持續金融資助計劃」至 2027 年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。

制訂可持續披露準則，企業必須在財務報告可持續披露方面銜接國際標準，以深化香港綠色和可持續金融的發展

將發行 200 億元綠色債券及基礎建設債券，除推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」

針對綠色和可持續金融，本會的綠建環評(BEAM Plus)一直是房地產和建築界別的一個認可標準。本會即將發布綠建環評的全球通用版，全力將綠建環評提升至國際水平，同時支持本港綠色建築專業服務和專業知識的輸出，創造更多就業機會，有利建立「一帶一路」的綠色產業，以綠色發展的合作推動區域高質量的發展。