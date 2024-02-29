財政預算案2024｜香港綠色建築議會：積極配合可持續發展策略

香港綠色建築議會歡迎財政司長發表的《2024/25年度財政預算案》，並將積極配合政府對於綠色未來的可持續發展策略，全力支持於2050年前實現碳中和的目標。
香港綠色建築議會樂見政府在深化香港的綠色和可持續金融發展方面所作的努力，並支持政府推行以下相關措施，以進一步促進綠色金融發展：
- 延續「綠色和可持續金融資助計劃」至2027年，並擴大資助範圍至轉型債券及貸款，以進一步鼓勵區內相關行業利用香港的轉型融資平台逐步減碳。
- 制訂可持續披露準則，企業必須在財務報告可持續披露方面銜接國際標準，以深化香港綠色和可持續金融的發展
- 將發行200億元綠色債券及基礎建設債券，除推動普惠金融，亦提高市民對基建及可持續發展項目的「參與感」
針對綠色和可持續金融，本會的綠建環評(BEAM Plus)一直是房地產和建築界別的一個認可標準。本會即將發布綠建環評的全球通用版，全力將綠建環評提升至國際水平，同時支持本港綠色建築專業服務和專業知識的輸出，創造更多就業機會，有利建立「一帶一路」的綠色產業，以綠色發展的合作推動區域高質量的發展。
為鼓勵業界在建築物應用綠色技術以達致節能減碳，並為可持續融資提供更多參考數據，本會建議將物業之綠建環評評級納入上市公司的環境、社會及管治(ESG)披露要求。此外，本會建議政府設立合適的資助計劃，例如提供補貼資助綠建環評的評級費用，以吸引更多香港以外的房地產項目申請綠建環評，特別是本地發展商於香港境外的項目。
另外，本會於去年推出全港首份《香港綠色建築議會建築環境氣候變化框架》及「零碳就緒建築認證」，綠色建築與綠色金融領域的合作對推動建築業的減碳至關重要，當中本會推動的綠建環評、「零碳就緒建築認證」及即將推出的「零碳建築認證計劃」已納入香港金融管理局有關香港綠色分類框架的討論文件。透過採用認證，持份者可就能源表現制訂基準，設定碳中和目標及說明項目對綠色金融的重要性，這有助推動業界，引導行業持份者邁向碳中和，並開展綠色金融的機遇。