20企業奪「ESG綠色發展及碳中和大獎」 謝展寰：碳中和有挑戰亦有機遇

由《am730》主辦、亞洲金融科技師學會(IFTA)及環境社會及企業管治基準學會(IESGB)協辦的「ESG綠色發展及碳中和大獎」今日舉辦第二屆頒獎禮，有20企業獲獎，合共奪得23個獎項。環境及生態局長謝展寰出席任主禮嘉賓並致辭指，要實現碳中和充滿挑戰，但同時帶來新的經濟機遇，並指不擔心美國總統特朗普上任會對長遠ESG發展有衝擊，認為市場力量難推倒。
7上市公司上榜 華懋中銀奪兩獎
「ESG綠色發展及碳中和大獎」共有三大類，分別為傑出可持續企業大獎、傑出綠色應用大獎及傑出碳中和大獎。獲得傑出可持續企業大獎的上市公司包括恒基兆業地產(012)、中銀香港(2388)、友邦保險(1299)、載通(062)、大家樂(341)、華潤啤酒(291)、豐盛生活服務(331)；非上市公司有華懋集團、康業服務有限公司、美心集團、捷成集團、五豐行、亞洲空運中心、快樂工程及航通超智科技。
另外，華懋集團及中銀香港同時獲得傑出綠色應用大獎，其他獲獎企業包括香港蜆殼、CulinArt 1862、香港理工大學專業及持續教育學院、NTT及綠色空氣淨化研究所。至於香港蜆殼亦同時奪得傑出碳中和大獎。
2014年碳達峰 碳排放累減四分一
謝展寰表示，香港碳排放量在2014年已達峰，2023年與峰值比較累計減少四分一；人均碳排放量較2014年減少三成，人均碳排放只為美國的三成，歐盟的六成。他提到，香港3個2035年中期減排目標，即分別為停止使用煤發電、提升零碳能源在發電組合中的比例至六至七成、及停止新登記燃油及混合動力私家車，當中電動車在香港數目，已由2019年的1.4萬部，升至去年底11萬部，目前每10部新登記汽車中，有7至8部為電動車，進度理想。
謝展寰冀港成綠色低碳示範窗口
至於要實現碳中和，他指政府透過低碳綠色科研基金及創新及科技基金支援綠色科技發展，希望將實際具潛力的科研項目轉化為具商業價值的技術及產品，冀企業與政府合作，共同將香港發展成一個綠色低碳示範窗口，並期望對外輸出產品及技術。他強調，要實現碳中和，除了政府政策帶動，亦需要企業積極配合。