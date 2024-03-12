ESG系列｜料可持續掛鈎貸款雙位數增 星展：積極引流資金至脫碳企業

本港近年積極推動綠色及可持續金融發展，銀行作為百業之母，可如何配合相關發展？星展銀行香港董事總經理兼企業及機構銀行總監林永德表示，銀行在應對氣候變化方面扮演重要角色，將通過支援投資、資金配置、風險管理和透明度，幫助應對氣候變化，「(銀行)就好似一個交通協調員，但不是指揮交通，而係指揮資金嘅流向」，將資金協助銳意脫碳企業。他又看好可持續掛鈎貸款市場增長空間，預期該行今年相關貸款將有雙位數增長，較其他貸款產品增幅為佳。 記者：鄭惠萍 攝影：林靄怡



新興市場碳中和投資涉2萬億美元 林永德接受本報專訪時認為，實現碳中和需要大量資金，據國際能源署預計到2030年，新興市場和發展中經濟體(EMDEs)在氣候變化緩解方面的投資需求，將增至每年2萬億美元(約15.6萬億港元)，銀行在這情況下，可支持企業為氣候變化緩解項目進行融資及投資，以助推動減少碳排放和提高社會應對氣候變化的能力。他續指，隨著社會和持份者不斷提高對企業就可持續解決方案的期望，該行亦見到機遇，正積極參與綠色金融及可持續發展相關倡議項目，並支持各行業客戶在可持續發展路上取得進展，包括提供可持續發展掛鈎貸款、綠色貸款、可再生能源融資、可持續發展債券等。 林永德說，該行目標希望為相關客戶「達標」，及銳意成為ESG方面領導者，尤其涉及減碳及可持續融資方面，除將資金引導至關注ESG企業外，並鼓勵企業優先考慮綠色和低碳經濟，銀行方面將積極推廣各種ESG金融產品和方案。

現時相關客戶大致可分為兩類：一種是試圖使現有業務達到更可持續發展；另一種是利用綠色解決方案的興起，將其作為新的主要產品和服務(如能源效率改造、可生物降解包裝等)。加上愈來愈多關注ESG的客戶，對可持續融資產品需求已見逐步增長，不少企業客戶對可持續發展融資甚感興趣，除房地產等傳統行業外，其他如食品和農業、能源、和汽車相關行業等。他相信未來企業對綠色和可持續融資解決方案接受程度將更加明顯。 據他透露，星展香港在可持續掛鈎貸款增長不俗，預期今年相關貸款將有雙位數增長，相對整體貸款增長今年僅與去年持平。直言去年整體銀行業貸款收縮10%情況罕見，主要因為經濟環境不明朗、投資信心減少，借貸成本增加。

去年星展香港已為大酒店(045)、置地公司、信義能源(3868)、六福集團(590)等多間企業提供可持續發展融資，亦參與由香港綠色金融協會發起有關大灣區共同綠色分類目錄的研究工作；早前與中華電力推出「中小企‧低碳賞不停」，支持中小企業實現低碳轉型，邁向低碳經濟；亦為金門建築提供首個社會效益銀行擔保。

「行業污染環境 有責任少些支持」 林永德說，希望通過負責任信貸、促進貿易和投資流動來應對ESG挑戰，「某些客戶(行業)投資是對環境好或對社會好，作為銀行有責任透過資金支持佢哋，相反對環境構成大污染，完全無碳排放計劃，我哋亦有責任將資金轉移至其他，少些支持(他們)」。 他相信全球愈來愈關注可持續發展和應對氣候變化，綠色金融將具有巨大增長潛力。