ESG系列｜智能回收充當ESG計數機 碧瑤定四大元素 建團隊熱情

對不少企業而言，環境、社會和管治(ESG)是理念、是目標、是社會責任，又或者可能只是監管要求，惟對於主營清潔及廢物回收的碧瑤綠色(1397)，ESG大概就形同血液般滲透在每個細胞，甚至有餘力向外輸出。碧瑤綠色行政總裁吳玉群接受本報專訪時表示，集團今年起為ESG定下四大元素，當中建立可持續發展團隊(sustainable workforce)及文化融入兩大項，均旨在由企業層面將ESG具體化地向員工灌輸；同時集團又會借助系統化的回收數據，為企業客戶度身訂造ESG計劃，進一步將理念向外擴散，「ESG唔係一班人講完口號再交份報告，我哋唔係為交功課而交功課，而真係用個心去做。」 記者：林靜 攝影：蘇文傑 設員工個人計劃 手機儲分賺獎金 甫踏進碧瑤位於荔枝角的辦公室，不難發現鼓勵員工實踐ESG的「Personal ESG Scheme(個人ESG計劃)」單張就張貼在當眼處。吳玉群指，活動踏入第三年，主要鼓勵寫字樓約250名員工及其部門自願參與廢物與廚餘回收、義工公益及多做運動等，再透過旗下「愛回家」手機程式收集ESG分數並換領獎金獎品，去年有逾一半同事加入計劃，最高得分者除積極回收，亦踴躍參與義工活動及以步行取代交通工具等。 她指，碧瑤旗下清潔、廢物處理回收、園藝及蟲害管理四大業務均與ESG密不可分，建立員工ESG理念同時亦是鞏固公司業務，「如果無呢個理念，就講唔到呢個passion(熱情)出嚟，尤其對要見客嘅同事好重要。」

建數碼平台推廢物審計 服務客戶 在環球追逐「碳中和」的年代，回收業同時亦發揮了ESG計數機的作用。吳玉群表示，以往客戶成功做到回收已很滿意，但現在需要更多，「唔係淨係回收呢個動作，而係要計埋收咗幾多，相當於減碳幾多，又佔幾多百分比」；而要數據鉅細無遺，就需要智能化方法及數碼平台配合，當中智能回收機角色重要，所收集的數據細分至「邊個回收佢知，回收乜嘢佢又知，回收幾多佢又知，幾時回收又知，邊度回收又知」，整合後可計算出準確減碳數字。她稱，有機構利用數據作積分獎勵，亦有管理公司以扣減管理費作誘因鼓勵住戶回收。同時，智能回收機設有感應器，可報告機械損壞、火警發生及即時回收量，因此可在回收量快將填滿的時候才派人收集，免走冤枉路，亦有助減少碳足跡。 另一方面，在垃圾徵費殺埋身前，近年不少企業需要做廢物審計以計算出處理垃圾的成本。吳玉群指，碧瑤亦可為企業計算垃圾數量、種類及可回收比例等，「當發現每噸垃圾原來得三成不可回收，即係只有三成要收費，佢哋有咗呢條數，就可以問管理層拎budget(預算)」。 建綠色車隊 商用車轉型步伐被動 除了建立可持續團隊及文化融入，碧瑤今年定下ESG四大元素的其餘兩項，分別為綠色採購及綠色車隊，前者主要參考市場及政府認可的綠色物料或產品，擴大採購環保物料的範圍；後者則計劃逐步將柴油車替換為新能源車。按集團2023年可持續發展報告，去年底集團共有8輛電動及340輛歐盟六型車輛；另外，集團自2016年以來溫室氣體排放量已減少32.2%；目標是及至2030年能源強度較2016年降低30%。 吳玉群稱，集團現時所有新購私家車均為新能源車，商用車輛中逾九成為歐盟五型或六型，當中七成為歐盟六型。不過在本港氫能應用仍在初步階段下，她承認商用車輛的替換步伐較被動，主要由於重型車輛需要一定續航力，惟本地充電配套仍未成熟，尤其旗下車輛「分分鐘都做緊服務，唔可以停喺度等兩個鐘叉電」；其次是成本效益、即車輛質量及價錢亦有待觀察，「如果400萬(元)一部氫能重型車，點買？」但她強調，新能源車為集團ESG的大方向。

