ESG系列｜譚仔 減碳‧減廢‧添人情 資助員工子女獎學金 夥NGO捐贈米線

「懶肉勿演山小辣」，譚仔姐姐講的是人情味，與譚仔國際(2217)推動環境、社會及管治(ESG)策略所說的「譚仔味」不謀而合。集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民說，「『譚仔味』不單係講緊食物嘅味道，亦包含咗人情味，以及員工的聯繫」。而集團在可持續策略方面設有三個目標，包括「潤澤社區」、「提人為本」及「綠色倡議」，冀在提供均衡優質食物、為員工及合作夥伴，以及減排節能方面，冀能夠滲入濃濃的味道。

餐牌擬列卡路里 研增碳指標

劉達民接受專訪時表示，「潤澤社區」是為顧客提供有營養、優質的食品，除早前推出首個「Go-Green」素食餐單外，其餐單有由世界自然基金會(WWF)進行評估，當中譚仔的脆肉鯇與燒賣，以及三哥的魚腐獲認證為可持續海鮮。他說，希望未來在餐牌中加入食品的卡路里指標，亦不排除日後餐牌中加入碳指標，提高顧客對這方面的認知，「做完gym嚟食，可以叫4份雞肉，可以知protein(蛋白質)含量幾多」。不過，他說由於餐牌內選擇眾多，要加入這些指標時會面對不少挑戰。

外賣餐具轉紙包裝 將收費1元

在「綠色倡議」希望減少資源、廢物管理對氣候及環境的影響。劉達民說，集團已從「走塑」入手，例如於3年前已將膠飲管轉為紙飲管和可生物降解的外賣包裝外，持續積極研究使用環保餐具的可行性，進一步減少塑膠使用量及棄置量。他透露，旗下店舖將於10月1日起推出環保餐具，除顧客要主動提出才會給予餐具，屆時每份餐具將額外收取1元，希望以「用者自付」為原則。由於餐具由透明包裝改為紙包裝，連匙羹也是用紙造，成本將會增加，但希望可從源頭開始減排，「相信外賣的顧客，本身屋企及公司都已經有(餐具)」。

另外，集團亦致力減少廚餘、減少送往堆填區的廢物，鼓勵「食唔晒的顧客，可以叫少米線(減1蚊)，而工場盡量減少多做食物，而多做的食物將會捐贈予社福機構如惜食堂(Food Angel)、膳心連(Foodlink)」。他說，在工場回收到的「肥豬肉」交予Foodlink後，他們透過回收不同食材，從而製成飯盒贈予有需要人士。據他透露，每個星期回收的肥肉將由6月時的60 KG，倍增至120 KG。與此同時，劉達民指，集團亦會繼續減少在營運及供應鏈對環境的影響，例如會用多點本地產品，減少在物流方面的碳排放。早前亦推出了廚餘收集試點計劃，將廚餘轉化為能源，冀將計劃擴展至更多餐廳。

另外，劉達民希望透過不同活動為員工增值，如舉行可持續發展周，未來會加大力度，讓員工增加對ESG的認知及前線員工的培訓，「呢啲培訓可以教姐姐點樣溫馨提示客人，如可以少米線喎、可以走餐具喎」，「姐姐」對環保認知增加後，亦透過她們將相關訊息傳開，以達「提人為本」的目的。