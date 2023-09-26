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ESG系列
2023-09-26 04:29:50
日報

ESG系列｜譚仔 減碳‧減廢‧添人情 資助員工子女獎學金 夥NGO捐贈米線

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ESG｜譚仔 減碳‧減廢‧添人情 資助員工子女獎學金 夥NGO捐贈米線

ESG｜譚仔 減碳‧減廢‧添人情 資助員工子女獎學金 夥NGO捐贈米線

「懶肉勿演山小辣」，譚仔姐姐講的是人情味，與譚仔國際(2217)推動環境、社會及管治(ESG)策略所說的「譚仔味」不謀而合。集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民說，「『譚仔味』不單係講緊食物嘅味道，亦包含咗人情味，以及員工的聯繫」。而集團在可持續策略方面設有三個目標，包括「潤澤社區」、「提人為本」及「綠色倡議」，冀在提供均衡優質食物、為員工及合作夥伴，以及減排節能方面，冀能夠滲入濃濃的味道。

記者：鄭惠萍 攝影：林俊源

譚仔 劉達民

劉達民指，「譚仔味」不單是講食物的味道，亦包含了人情味。

餐牌擬列卡路里 研增碳指標

劉達民接受專訪時表示，「潤澤社區」是為顧客提供有營養、優質的食品，除早前推出首個「Go-Green」素食餐單外，其餐單有由世界自然基金會(WWF)進行評估，當中譚仔的脆肉鯇與燒賣，以及三哥的魚腐獲認證為可持續海鮮。他說，希望未來在餐牌中加入食品的卡路里指標，亦不排除日後餐牌中加入碳指標，提高顧客對這方面的認知，「做完gym嚟食，可以叫4份雞肉，可以知protein(蛋白質)含量幾多」。不過，他說由於餐牌內選擇眾多，要加入這些指標時會面對不少挑戰。

外賣餐具轉紙包裝 將收費1元

在「綠色倡議」希望減少資源、廢物管理對氣候及環境的影響。劉達民說，集團已從「走塑」入手，例如於3年前已將膠飲管轉為紙飲管和可生物降解的外賣包裝外，持續積極研究使用環保餐具的可行性，進一步減少塑膠使用量及棄置量。他透露，旗下店舖將於10月1日起推出環保餐具，除顧客要主動提出才會給予餐具，屆時每份餐具將額外收取1元，希望以「用者自付」為原則。由於餐具由透明包裝改為紙包裝，連匙羹也是用紙造，成本將會增加，但希望可從源頭開始減排，「相信外賣的顧客，本身屋企及公司都已經有(餐具)」。

另外，集團亦致力減少廚餘、減少送往堆填區的廢物，鼓勵「食唔晒的顧客，可以叫少米線(減1蚊)，而工場盡量減少多做食物，而多做的食物將會捐贈予社福機構如惜食堂(Food Angel)、膳心連(Foodlink)」。他說，在工場回收到的「肥豬肉」交予Foodlink後，他們透過回收不同食材，從而製成飯盒贈予有需要人士。據他透露，每個星期回收的肥肉將由6月時的60 KG，倍增至120 KG。與此同時，劉達民指，集團亦會繼續減少在營運及供應鏈對環境的影響，例如會用多點本地產品，減少在物流方面的碳排放。早前亦推出了廚餘收集試點計劃，將廚餘轉化為能源，冀將計劃擴展至更多餐廳。

另外，劉達民希望透過不同活動為員工增值，如舉行可持續發展周，未來會加大力度，讓員工增加對ESG的認知及前線員工的培訓，「呢啲培訓可以教姐姐點樣溫馨提示客人，如可以少米線喎、可以走餐具喎」，「姐姐」對環保認知增加後，亦透過她們將相關訊息傳開，以達「提人為本」的目的。

譚仔

譚仔增加員工對ESG的認識及培訓。

成立譚仔美善基金 年撥款500萬

劉達民續說，集團為了推動ESG三大支柱，於2021年成立了「譚仔美善基金」，基金由內部資源撥款，每年約500萬元，以制定未來3至5年ESG計劃，如在財政援助及贊助活動等。其中一個主力項目是「譚仔國際員工子女教育支援計劃」，該計劃目的不僅支援員工子女學費，更希望提倡平等教育，「我哋嘅員工大部分來自基層，希望佢哋嘅子女有機會接受到高等教育」。基金會支助員工子女80%學費，或上限5萬元，與此同時，參與學生有72小時的實習機會，讓他們感受父母在餐飲業長時間工作的辛勞，「最終目的是想子女與父母多些溝通、關心父母多點」。

譚仔國際員工子女教育支援計劃於2015年開始，至今累計向182名員工子女，合共頒發580萬元獎學金，而參加的範圍由以前僅「譚仔」員工，擴至整個集團的員工。

譚仔

舉辦「線」有善報活動。

譚仔車車將推第二波 每月派米線

人情味方面，他說集團與員工之間、社區的關係很重要，冀秉承「取諸社會、用諸社會」的精神，所以積極舉辦及參與公益活動幫助有需要人士。例如去年聯同本地插畫師Plastic Thing及著名模型車製造商Majorette合作，推出兩款鋁合金模型車——「譚仔車車」，以《譚仔話．譚仔畫》製作慈善月曆及義賣，為HER Fund婦女動力基金和協康會籌款，集團今年計劃推出第二波，但未有透露詳情。

另外，「三哥」每月會與不同非牟利機構(NGO)辦「線」有善報話動，向有需要人士捐贈米線，2022至2023年度便捐贈超過4,000碗米線。並於上月聯同聖雅各福群會及集團員工，向一些長者或獨居老人「外賣」米線。

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譚仔

今年向47名員工子女共頒發160萬元獎學金。

今年共批160萬獎學金 首設「金媽獎」

「譚仔國際員工子女教育支援計劃」獎學金暨首屆「金媽獎」頒授儀式剛於今年8月圓滿結束，今年共向47名員工子女頒發合計約160萬元獎學金，該集團主席、執行董事兼行政總裁劉達民對於首屆「金媽獎」是想表揚母親的偉大，更特別安排員工子女在頒獎禮前為母親們預備小禮物，令母親們大表感動。
他說其中一個子女為母親買了一件外套，想表達母親之前為子女遮風擋雨，現在長大了，可以為母親遮風擋雨。另一員工子女則分享在店舖實習後，體會到媽媽工作的辛勤，於是選了按摩器送給她，讓她每天下班回家可以舒緩疲勞及為她打氣。

劉達民說，集團旗下逾90%員工為女性，但今年更有唯一個「金爸」，他在譚仔三哥廚房任職超過3年，早前便與「囝囝」出席頒授儀式。

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