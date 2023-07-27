ESG｜大灣區GSSS債券發行規模創新高 滙豐大灣區ESG行業指數升22%

指數內八大重點行業包括通信服務、可選消費品、日常消費品、能源、金融、 醫療保健及工業和房地產中，工業的ESG表現保持領先地位，通信服務行業整體ESG表現躍升至第二名，期間錄得最多企業按科學基礎減量目標倡議(SBTi)新增碳減排目標或作出承諾。

滙豐和中節能皓信發表「滙豐大灣區ESG指數」今年第二季度更新報告，報告顯示，大灣區GSSS(綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎)債券發行規模在第二季度創歷史新高，季內新成立的ESG互惠基金所管理的資產規模(AUM)達到前一季的四倍。區內綠色轉型穩步推進，大灣區ESG區域指數第二季按年提升3%，達到122.15；大灣區ESG行業子指數上季顯著改善，平均值按年升22%，幾乎所有行業的ESG表現均有所提升。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀指，作為大灣區和全國的製造業基地，廣東省正在加快構建全過程創新生態鏈，以實現製造業的高質量發展。多項支持舉措和指導意見陸續出台。同時，大灣區內的主要城市也積極推動金融助力科技創新，鼓勵金融機構開闢信貸綠色通道，以及便利高科技企業上市。製造業升級帶動大灣區企業低碳轉型的加速，預計工業行業的ESG表現未來仍將持續提升。

中國節能環保(香港)投資執行董事及總經理廖原則指，大灣區經濟和社會發展穩步向前，持續推動區域ESG表現的提升。同時區內企業可持續發展意識也日益增強，有超過七成大灣區上市企業披露了2022財政年度的ESG信息。各地政府推動高質量發展的步伐持續加速，不僅帶動區內綠色融資迅速增長，也進一步鞏固大灣區在潔淨及可再生能源等領域的領先優勢。

房地產是能源消耗和碳排放大戶

本季報告還深入分析了房地產行業的ESG表現，房地產是大灣區支柱產業，也是能源消耗和碳排放的大戶之一。調查顯示，大灣區房地產行業在參與氣候行動方面取得進展，過去幾年中制定減排目標或作出減排承諾的企業數量不斷增加，受邀填寫CDP2全球環境信息研究中心氣候調查問卷的企業比例，從2020 年的63%，提升到去年的96%。報告還重點介紹大灣區如何有效減少建築生命周期碳足跡，如追蹤建築材料的隱含碳排放、利用科技評估建築物的運營效率等。