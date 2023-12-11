ESG｜金管局：銀行需加深支持淨零轉型最新科技認識

金管局舉辦「綠色及可持續銀行研討會」，吸引約400位來自銀行、科技公司、監管機構及學術界的參加者聚首。金管局副總裁阮國恒在開幕致辭強調，各界需就淨零轉型盡快行動，而銀行在實現氣候目標方面扮演著核心角色，「但行動必須以知識為本。」他續說，銀行需要加深對支持淨零轉型的最新科技的認識，才能有效地引流資本，以支持轉型工作。金管局將通過加強綠色金融生態圈及支持銀行為轉型提供資金，促進轉變。
提供平台探討低碳科技
至於是次研討會的一個主要目的，是為銀行業和科技界提供平台，探討低碳科技，以及綠色金融科技在香港和内地的淨零轉型中的角色。專題小組討論了不同類型的低碳科技(如氫能源、碳捕集、利用與封存，以及智能能源管理系統)如何促進淨零轉型，以及香港銀行業可以如何通過貸款和投資決策，協助推動這些技術更廣泛地應用。
綠色金融科技比賽頒獎
另外，金管局在今年9月舉辦的「綠色金融科技比賽」，亦於研討會上舉行頒獎典禮。該比賽旨在尋求可供市場使用的方案，幫助銀行業應對以下主題的挑戰：淨零轉型或轉型規劃；氣候風險管理；綠色及可持續金融；以及可持續發展或氣候相關披露及匯報。比賽吸引約70家公司、共超過85份參賽方案。每個主題的優勝者和獲選的決賽入圍者在研討會的展覽區中展示其方案，包括以區塊鏈為基礎的環境、社會及管治數據匯報與分析系統，以及運用人工智能進行實體風險評估的工具。