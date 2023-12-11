ESG｜金管局：銀行需加深支持淨零轉型最新科技認識

金管局舉辦「綠色及可持續銀行研討會」，吸引約400位來自銀行、科技公司、監管機構及學術界的參加者聚首。金管局副總裁阮國恒在開幕致辭強調，各界需就淨零轉型盡快行動，而銀行在實現氣候目標方面扮演著核心角色，「但行動必須以知識為本。」他續說，銀行需要加深對支持淨零轉型的最新科技的認識，才能有效地引流資本，以支持轉型工作。金管局將通過加強綠色金融生態圈及支持銀行為轉型提供資金，促進轉變。

提供平台探討低碳科技

至於是次研討會的一個主要目的，是為銀行業和科技界提供平台，探討低碳科技，以及綠色金融科技在香港和内地的淨零轉型中的角色。專題小組討論了不同類型的低碳科技(如氫能源、碳捕集、利用與封存，以及智能能源管理系統)如何促進淨零轉型，以及香港銀行業可以如何通過貸款和投資決策，協助推動這些技術更廣泛地應用。