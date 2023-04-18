FM財自 | 外匯投資教室(二) 邊3種貨幣對最啱新手？

上集介紹了投資外匯好處，惟在外匯市場上，可以選擇投資的貨幣組合五花八門，新手們應該如何選擇？本文將會由外匯專家陳健豪(Aaron)為大家介紹三種初入市場可以嘗試投資的貨幣對，以及有效分析市場走勢的技巧。

以陰陽燭、平均線觀察市場走勢

Aaron指出，技術分析在外匯市場相對上比較準確，因此新手適合使用最簡單的方法去觀察市場走勢，例如陰陽燭和移動平均線。他舉例，一支大陽燭或大陰燭的出現，往往能清晰看到資金方向，此時順勢而行，作出相應的部署勝算較高，平均線亦是同樣道理，亦可利用大陰燭和大陽燭的最高、低位訂立止蝕位。

交叉盤宜渣強沽弱

Aaron提醒，作為新手投資者，宜限集中研究數種貨幣，例如直盤方面可選擇英磅兌美元及美元兌日元，交叉盤則可做英鎊兌日圓，這樣投資者只需重點關注英國或日本的財經新聞和消息，而交叉盤交易可「渣強沽弱」，以歐元對英鎊為例，歐元似乎是強勢的一方，若看淡美金，買入歐元會容易獲利多一點。

他又提及，現時不少交易平台都有提供模擬戶口功能，建議新手可以利用模擬戶口摸熟平台各項功能，包括一鍵落單等，便更易捉緊出入市最佳時機。想知更多投資外匯市場，增加回報的技巧，即刻按下影片連結收看全片！