FM財自 | 強弱股份兩樣情

12月開局一星期，恒指高低波幅只有600餘點，港股段段跑輸外圍，港股近日的偏弱走勢有些似曾相識，感覺回到幾年前的氛圍：波幅窄，成交量少，跑輸外圍及彈散節奏。

兩星期前我寫港股彈高熊，12月初假升破50天線後，單日轉弱，隔天跌破26000，看來市況更弱，目前26000及26100點反成為上方阻力位，升破才能改變策略。

港交所跌幅多時才追淡不值博

個別股份方面，除了機器人相關股份中美皆升之外，小米是近日比較突出走勢的科指股份，小米自11月21日跌至波段浪底36.62元之後，11月25日小米重上40元，型態上轉勢機率高，至今天再升破兩星期高位，自9月底開始，小米大幅度跑輸指數，而段段跌，跌破40元市場絕望之餘，卻靜悄悄地逆轉，近日改為跑贏指數，和恒指呈現反向的走勢，取代中移動成為新一代的逆向股份？下方止蝕位跌破39.5元，或以10天線來定止蝕止賺位。暫時唱升小米的標題分析並不多，待升到被市場注意並成為熱門股份時就要小心減些注。