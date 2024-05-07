FM財自 | 沒有牛熊市之分的日子

自4月22日恒生指數從16044開始的回升，至5月6日時連漲10天，至今天的高位18638，高低超過2500點，市場近日出現了很多牛市定論，還幾乎一致地認同，其實過去3年已經不是第一次看錯牛市，我們可以先回看2022年10月31日的低位14597起步計算，至去年2023年1月底農曆年後，恒指最高漲至22700點，當中超過8000點的幅度，記得我在2022年底，當時恒指在19500點附近時，此欄曾經寫過，即使未來漲破2萬點，我也不認為是牛市或牛市初期，我只輕描淡寫的解讀為升浪，或是失落週期的震盪。

為何我一直以來用升浪來形容那8000點漲幅，而不是牛市初期？當時其實絕大部份投資人都以為是熊市結束了，牛市剛開始，若果當時相信是牛市的話，後來的回調，即是牛市的調整浪，理應趁回跌買入？後來竟跌破2萬，跌破18000，跌破16000點…誤判為牛市的投資人要付出多少的代價？最終在那個水平止損？ 是牛市初期或技術牛的開始？ 再回看遠一些，在2022年3月15日， 恒指最低跌至18235，短短兩星期漲至22500，4000點的漲幅，當時也有很多分析員認為熊市結束了，牛市開始，後來在同年卻迎來破底，回跌超過7000點的跌浪，至10月底14597才結束。