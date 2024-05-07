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FM財自
2024-05-07 12:58:56

FM財自 | 沒有牛熊市之分的日子

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儘管恒指未來仍有可能再破頂，筆者不認為是牛市初期或技術牛的開始。（資料圖片）

儘管恒指未來仍有可能再破頂，筆者不認為是牛市初期或技術牛的開始。（資料圖片）

422日恒生指數從16044開始的回升，至56日時連漲10天，至今天的高位18638，高低超過2500點，市場近日出現了很多牛市定論，還幾乎一致地認同，其實過去3年已經不是第一次看錯牛市，我們可以先回看20221031日的低位14597起步計算，至去年20231月底農曆年後，恒指最高漲至22700點，當中超過8000點的幅度，記得我在2022年底，當時恒指在19500點附近時，此欄曾經寫過，即使未來漲破2萬點，我也不認為是牛市或牛市初期，我只輕描淡寫的解讀為升浪，或是失落週期的震盪。

為何我一直以來用升浪來形容那8000點漲幅，而不是牛市初期？當時其實絕大部份投資人都以為是熊市結束了，牛市剛開始，若果當時相信是牛市的話，後來的回調，即是牛市的調整浪，理應趁回跌買入？後來竟跌破2萬，跌破18000，跌破16000點…誤判為牛市的投資人要付出多少的代價？最終在那個水平止損？

是牛市初期或技術牛的開始？

再回看遠一些，在2022315日， 恒指最低跌至18235，短短兩星期漲至225004000點的漲幅，當時也有很多分析員認為熊市結束了，牛市開始，後來在同年卻迎來破底，回跌超過7000點的跌浪，至10月底14597才結束。

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若認為是牛市，有了先入為主的定論，後來的回跌只會越跌越炒底，如何定止損？ 覺悟時已很受傷。

所以這一次的回升，儘管未來認為仍有可能再破頂，我也不認為是牛市初期或技術牛的開始。

如果從去年20231月底的22700點開始量度，是熊市的延續，那麼今年初恒指15000點之下時，理應也跌破202210月底的14597，但卻偏偏差200點至14794而未跌破。

主觀的認為牛市或熊市都容易墮入陷阱，筆者認為未來幾年，都還是漲跌浪中震盪，沒有牛市但也不是熊市。

失落週期沒有牛熊市，應該用漲跌浪來形容，不應該用牛熊市來定位會中肯些，免得日後又要推翻自己的看法。

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