FM財自 | 港股維持盤整震盪

美國聯儲局主席鮑威爾昨晚在參議院聽證會上表示，減息太遲明顯有風險，當局距離獲得開始減息所需的信心不遠，通脹正朝著2%的目標邁進，市場振奮，美國股市持續一整夜的狂歡，週二才急挫300餘點的納指100（NDX），昨晚（週四）最高至18,337點，和標指（SPX）雙雙再破上周五的歷史新高。



此前NQ(納指100期貨)從高位回落500餘點，兩天之內卻可升回頂部附近，符合我之前的頂部震盪估算，相信美股指數仍然維持破頂回跌，急跌後又回漲破頂的頂部震盪的週期。