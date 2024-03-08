FM財自 | 港股維持盤整震盪

美國聯儲局主席鮑威爾昨晚在參議院聽證會上表示，減息太遲明顯有風險，當局距離獲得開始減息所需的信心不遠，通脹正朝著2%的目標邁進，市場振奮，美國股市持續一整夜的狂歡，週二才急挫300餘點的納指100（NDX），昨晚（週四）最高至18,337點，和標指（SPX）雙雙再破上周五的歷史新高。
此前NQ(納指100期貨)從高位回落500餘點，兩天之內卻可升回頂部附近，符合我之前的頂部震盪估算，相信美股指數仍然維持破頂回跌，急跌後又回漲破頂的頂部震盪的週期。
另外恒指連續4天的日升日跌，週二（3月5日）跌至16,100點附近，週三反彈上16,500點之上，昨天週四又跌回16,136點附近，今天（3月8日）又反彈上16,490點，呈現見升不是升、見跌不是跌的上落市，3月1日開局時前文筆者已用標題寫：《預期恒指3月份上落市格局》。
恒指今天高開45點在16,275點，已是早段低位，其後向上最多升259點，高見16,490點後跟隨A股回落。科指股份早段帶升，不過仍然力度不足，波幅狹窄，京東（9618）昨天業績後突破前頂，今天偏弱回落，之前強勢反彈的美團（3690）暫在區間震盪，騰訊（0700）今年以來在260至297元之間窄幅波動，相信未來波幅更窄，阿里巴巴（9988）如是，尤其是開始踏入3月份這個沒有趨勢的週期。
科指股份仍然擺脫不了突破後回落的魔咒，假突破持續，蛋糕熊（彈高買熊）仍然是一個不錯的策略，不過我加進了下跌時等機會買牛證這策略，以期待增加回報。港股未來相信仍然維持盤整震盪，是利用牛熊證短炒交易員的美好時光。
至今天（3月8日）中午收市時，恒指升190 點至16,420點，科指升42點在3,401點。