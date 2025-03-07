FM財自 | 港股美股兩樣情

美股昨晚（3月6日）在公布重要的非農就業數據前再挫，儘管特朗普說可能暫緩對加拿大、墨西哥部分商品課徵關稅，美股在開市早段出現一波反彈之後，午後無以為繼急轉向直下，NDX（納指100) 一度跌破2萬點一些，最低19968，終場低收在20052，下跌575點或2.79%；道指下跌427點以42579.08點作收；標指下挫1.78%，收在5738點。 過去2個週五納指皆重挫，分別是2月21日下跌454點，2月28日下跌582點，而昨晚（0306）下跌575點，幅度與上周五相若，原本筆者以為今晚（週五3月7日）的非農數據後，才是美股大跌日子的節奏，但市場提前反映了一天？這反而增加了今晚非農數據後的市場變數。

自2月20日納指100(NDX)從歷史高位回落以來，當中11個交易日，只有兩天上升，分別是2月28日及3月5日，隔天皆再跌破波段底，情況與2月份的恒指節奏剛好升跌相反，港股在2月份，每次回調不超過兩天，之後皆突破波段新高。 美股急挫港股未有太大影響 風水輪流轉，過去4年港股的失落週期裡，大幅跑輸給美股，而這情況在2月初開始扭轉，港股二月份開始的升浪未完，3月份回調幾天後，週三（3月5日）開始恒指又大陽燭向上，昨天更升破波段新高，恒指從年初低位18671計算，已經升近6000點，和去年9月份起步的政策市升浪的升幅相若。

過去兩年的節奏是，美股每次突破歷史新高，港股多數高開低走，甚至完全無反應的低開低走，但過去3星期的節奏卻剛好相反，美股急挫，未有給港股帶來太大影響，今天也是一個好例子，恒指早段跌逾300點，很多投資人以為今天恒指會跟隨美股繼續回落，但情況和過去幾星期一樣，低開後反覆回升，中午恒指倒升135點，收在24504。 所以未來即使美股反彈，港股回跌，納指100與恒指拉近距離，之後估計仍然是港股強美股弱的態勢。 Option Jack

