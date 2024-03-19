FM財自 | 港股美股皆處於沒有方向的震盪週期

Nvidia舉行開發者大會前，受萬眾矚目，股價最多曾升5.2%，投資人正想開始狂歡之際，股價突然收窄升幅，最後微升0.7%收在884元，盤後及夜盤再跌至870元之下。

Tesla上週五創下波段低位160元附近之後 ，週一見半年以來最大單日漲幅，急升約6.3%收市，市傳部分車型將於4月加價；另外據報蘋果Aapl正與Goog商討將Gemini人工智能模型植入iPhone，Goog股價最多升近7％，收市升4.6%，Aapl升0.6%。

美股上週五（3月15日）低收，週一（3月18日）期貨開市早段已緩步向上，到美國正式開始後，納指100期貨早段升逾三百點，美股科技七巨頭全線上升。

週一（3月18日）美股3大指數收市回升，納指100及標普均結束連續3個交易日的跌勢， 美股市場持續呈現在頂部聚集的震盪型態，筆者在2月底時，已經評估美股進入這種震盪週期，不能追漲追跌。

另外日本央行結束負利率，將基準利率上調至0至0.1厘，符合市場預期，日股及日元震盪幅度也不大，市場早已反映大半，不過稍後的方向可能才是市場的共識。

在本周多隻焦點股份公佈業績前，港股偏弱，中午收市跌186點在16550，科指跌63點，呈現日升日跌的節奏，暫時估計未來一週在一個標準差的波幅在16100-16900之間，不過估計即使突破範圍區間，出現單向趨勢也很難持續。