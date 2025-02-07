FM財自 | 炒港股要跟節奏

農曆年假期後開盤首日，恒指先挫低半日，之後輾轉向上，升勢路途並不快速，過去3天反覆上試21000點水平而回，今天（0207）終於突破，靠著小米(1810)、匯控(0005)、阿里巴巴及比亞迪汽車(1211)...等帶動，終升越21,000點，中午收市升319點至21,210點。

科指股份仍然領升大市板塊，不過這波升勢特別的卻是二線股份，輪流起步炒上的節奏，升幅驚人。

最早起步的有金山雲（3896）、商湯（0020）、聯想（0992）、瑞聲科技（2018）、吉利汽車（0175）...等，到昨天的比亞迪汽車（1211）、微盟（2013）、心動（2400）...等，港股過去3年多以來，二線股份的慢跌週期中，難得出現此境，相信還有一段升浪，但慎防深回，農曆年後的過去5天當中，就有兩天深回，持倉及籌碼若分配欠佳，高位沒走，隨時被震走在低水平之後再漲的無奈。