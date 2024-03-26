FM財自 | 美股回調港股盤整

美股週一三大指數偏軟，道指跌162點，是破歷史新高後的第二天下跌，似乎每次破歷史新高後回跌的節奏持續尤其是納指，科技巨企遭歐盟的反壟斷審查拖低，納指早段偏軟，不過後來收窄跌幅，納指100跌62點收在18277。

歐盟首次啟動數碼市場法反壟斷審查，包括Aapl、Google、Meta偏軟，不過影響輕微，另外傳媒指中國新指引將禁止Intc晶片用於政府伺服器和電腦，Intc股價一度跌4%，收市只跌1.74%。

本周美股回落機率較高

多名聯儲局官員發表講話，也影響股市震盪，兩名表示預期今年減息三次，而摩根更預期今年減息四次，但另一位有投票權的官員卻預計今年只減息一次，華爾街分析員們進一步提高標普500年底指數預測至5400～5500。