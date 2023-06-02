FM財自 | 遲來的一天

恒生指數從昨晚（0601）夜期開始回升，今天在新舊經濟股明顯反彈之餘，升666點（中午收市），一洗過去連續7天的頹勢。

前文（0530）適逢結算日當天，我在此欄表達最佳時機夾空倉或稱反彈是在6月1日，月初的第一個交易日，市場押韻地卻遲了半天，6月1日昨晚夜期才開始明顯的向上，今天6月2日正式交易時段才見真章。

在結算日隔天（0531）先急挫近500點然後才回升， 昨天（0601）在正式交易時段的反彈也不明顯，我在前文詳盡的分析了過去的回測，月底連跌結算，未來兩天反彈的機率偏高，但這次隔天5月31日先急挫，再拖遲一天才大幅度反彈，只能用驚險來形容。

如果日子再推遲一天，5月31日的跌幅是結算日的話，就太完美了，回測過去日子總有些差誤，就如同這名言：過去歷史不會簡單重演但會押韻，太簡單能回測到的就不是“市場”了。

科技股份之前討論太多次了，今天想討論的是我的舊愛：平安保險（2318），此股波幅大適合炒逆轉及空間，但愛股不能天天炒，每天黏在一起，即使多可愛的都會變成棄愛。

平保向上飆漲 市場突然多了分析員推薦

在三月中至四月初的低迷時期，平保在50元之上打了一個平底，在技術分析領域是一個不錯的買入位置 ，之後隨著中特股狂熱，平保向上飆漲，最高升至61.7元，市場突然多了很多分析員推薦，我當時慨嘆著：50元不推薦，為何60元之上才來推薦呢？

後來在急轉直下前，記得當時我用標題寫中特股即將升完，之後一期的文章標題更寫：中特股已成泡沫，也迎來很多人冷嘲熱諷，交易向來是孤獨的，小撮人的看法通常會與大眾的看法違背，後來平保真的隨著中特股爆破而重挫，近日甚至跌破50元，跌破3月份的最低位49.7，在跌破前底時我反而敢炒底，未破底前我在訂閱文章裡寫分兩筆，一筆在50元未破前炒底博雙底，另外一筆等破底至48.5-49.5元時再炒底，過去兩天平保最低跌至48.9元，今天（0602）明顯回升，中午時收在51.45元，上升4.361％，絕對不輸科指股份的漲幅，60元很多人推薦買的平保，跌破50元時卻少有人敢買？

再說回恒指，累積7天的能量，今天是首次反彈不可小窺，可能重上19000點之上才結束，回測今年3月1日的情況，當天升833點收市，是否有些押韻呢？

只不過遲來了一天。