FM財自 | 阿里再升2% 帶挈科技股回勇？

港股周四結算日坐過山車，早段輕微高開後倒跌，早市最多下挫175點，之後在兩萬點見支持，午後「V彈」，最終全日升116點。大市焦點繼續落在阿里巴巴（9988）上，馬雲回國加上阿里有望拆開六份上市，令股價今日再升2.49%，離重上100元又近一大步。馭風首席投資經理（美國市場）馮宏遠指，市場部分憧憬仍然落在螞蟻集團重啟上市，更重要的是，事件令投資者對監管方面的憂慮減低，雖然短線股價現回吐難以避免，但如之後數天可企穩92元左右，可以考慮作出吸納。

馮宏遠︰下季科指跑贏恒指！

他認為，下一步阿里重上3位數的難度不大，料第二季科指表現或勝於恒指，相信阿里仍是股市重點關注對象，因為阿里過去相對落後，一旦該股復勇，對科指提振作用很大，亦可留意仍在港美兩地雙重上市的中小型科技股。對於快手（1024）去年虧損收窄，馮宏遠長線並未特別看好，認為中資科技股當中有更好的選擇，僅會看短線部署。

中海油現價位可吸納

其他業績股表現方面，比亞迪（1211）去年績佳兼增加派息，今日股價亦做好，惟馮宏遠料未來兩季，公司業績或會轉差，認為電動車股不宜作長線投資。早前資金熱捧的中國石油股中海油(0883)亦已公布業績，盈收勝預期，但派息下滑。他指出，可在11.5元左右水平買入，止蝕位則設在11元，但要注意近期石油股走勢與油價無關。

而國企之中，馮宏遠對銀行股看法比較負面，如要選擇，更為看好四大內銀股，又提及中移動（0941）適合中長線持有。想了解更多Thomas對更多科技股、銀行股的看法，以及港股、美股4月的分析和走勢預測，即刻按下影片連結收看全片！

