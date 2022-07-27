Google搜尋廣告收入超預期 母公司Alphabet錄得兩年最慢收入增長

Google母公司Alphabet第2季盈利及收入都差過預期，盈利160億美元，每股盈利1.21美元，不及預期的1.28美元。期內錄得收入697億美元，低於預期的699億美元，按年升13%，為兩年以來最差的季度增長，增速亦遠低於首季的62%。

Snap上周公布業績後，市場高度關注平台收入情況，Google搜尋廣告業務收入超出預期，錄得406.9億美元，YouTube廣告收入則低偼預期，為73億美元。Google雲業務收入約63億美元。

集團有55%收入來自美國以外市場，強美元帶來影響，拖低收入增長3.7個百分點，集團預警匯兌因素對今季影響更大。Alphabet在美股收市後交易時段曾升近6%。

微軟公布第四季度業績遜預期，收入增長亦為兩年來最慢，惟銷售展望有驚喜，利好在收市後交易時段倒升。

微軟第四季收入增長兩年來最慢 銷售展望有驚喜利好股價：https://www.am730.com.hk/%E8%B2%A1%E7%B6%93/%E5%BE%AE%E8%BB%9F%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E6%94%B6%E5%85%A5%E5%A2%9E%E9%95%B7%E5%85%A9%E5%B9%B4%E4%BE%86%E6%9C%80%E6%85%A2-%E9%8A%B7%E5%94%AE%E5%B1%95%E6%9C%9B%E6%9C%89%E9%A9%9A%E5%96%9C%E5%88%A9%E5%A5%BD%E8%82%A1%E5%83%B9/330667

SNAP業績差Twitter盈轉虧 美國社交媒體股周五蒸發逾1300億美元

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