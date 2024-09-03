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財經
2024-09-03 16:52:00

HKTVmall突宣布「聽日加價」　母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬

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HKTVmall突宣布「聽日加價」　母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬

HKTVmall突宣布「聽日加價」　母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬

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香港科技探索（1137）旗下HKTVmall突於社交平台發帖公布，將於「聽日加價」（明天加價），事件引起網民討論。至於香港科技探索此前發表中期業績指，由盈轉虧蝕逾2,700萬港元。

HKTVmall在帖文亦寫上將會為客戶提供回贈優惠，更稱「打和」，不過網民似乎「不賣帳」。有網民認為，加價屬於永久性，認為即難以做到「打和」；更有人表示「抽佣食水咁深都加」。

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HKTVmall突宣布「聽日加價」，母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬。 HKTVmall突宣布「聽日加價」　母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬

HKTVmall母企中期盈轉虧

對於HKTVmall的加價決定，似乎「有跡可尋」。據其母企截至今年6月底止中期，虧損2,747.8萬元，因新探索及科技業務產生虧損，以及若干非現金項目增加所致。每股虧損0.03元，不派中期息。去年港科探索同期盈利4,869.6萬元。營業額18.98億元，按年升3.77%。

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當中上半年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損（按成本基準）約為8,450萬元，相對去年同期4,800萬元。虧損增加主要是由於新探索項目所產生的營運成本增加，尤其是用於擴大街市即日餸及Everuts的業務規模及已分配的未資本化的研發成本及支援成本增加所致。

當時管理層展望，香港的零售環境在可預見的未來將仍然面臨挑戰，因此將在應對複雜而不明朗的情況時保持謹慎但靈活的方向，以管理集團的業務。

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