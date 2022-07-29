Intel次季轉蝕並調低全年預測　CEO：第三季度為最低點

晶片商英特爾（Intel）公布季度業績，由盈轉虧，期內淨虧損4.54億美元，去年同期則賺約50億美元，收入按年跌22%至153.2億美元，低於市場預期的179.2美元，經調整每股收益0.29美元，遠低於預期的0.7美元。Intel同時調低2022年全年收入預測至650億美元，即較2021年起下降多達13%。

彭博社報導，Intel行政總裁Pat Gelsinger下調了今年剩餘時間的銷售和利潤預測，承認公司需要更多時間來提高其產品的競爭力，同時向投資者保證本季度將是最低點。

Gelsinger希望市場能多一點耐性，稱他正在解決自去年接任以來一直困擾產品推出的執行問題，並表示對他重新獲得行業領導地位的戰略充滿信心。

Gelsinger 目市場能多一點耐心 股價業績後跌最多 13%

受到業績差及調低全年預測困擾，Intel股價在美股延長時段下跌最多12%。

根據業績公告，Intel期內包括個人電腦晶片在內的客戶端計算事業部收入77億美元，按年跌25%，低於預期的88.9億美元。Intel指，消費和教育市場對個人電腦的需求疲軟，並表示較高的單位成本降低該部門的營業收入。數據中心和人工智能部門收入跌16%至46億美元，低於預期的61.9億美元。

Intel下調全年預測，全年每股收益由3.6美元下調至2.3美元，收入預期則由760億美元，下調到650億至680億美元，分別低於分析預期的3.42美元每股收益及743.4億美元收入。