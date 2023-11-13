IPO新股｜老鋪黃金遞表港股上市　內地黃金珠寶品牌單店收入第一

內地黃金珠寶品牌「老鋪黃金」於11月10日向港交所主板遞表申請上市，中信建投國際為獨家保薦人。據招股書指，上半年收入及淨利潤按年倍增，據弗若斯特沙利文數據去年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入排名第一。
本港投資推廣署亦曾於2018年發稿，歡迎老鋪黃金在香港開設門市，並表示「相信品牌可以成功利用香港拓展全球業務」。
老鋪黃金於本港亦有分店
招股書上表示，今年首6個月，老鋪黃金的店均收入已達4,480萬元人民幣，接近去年全年表現。老鋪黃金於2020年、2021年、2022年分別錄得淨利潤8,800萬元人民幣、1.14億元人民幣、9,450萬元人民幣；今年上半年收入約14.2億元人民幣，按年增逾1.1倍，淨利潤1.97億元人民幣，按年增2.3倍。
黃金價格走勢｜ETF投資、實金、紙黃金方法一文睇清 世界黃金協會：第三季需求跌6% 【10月31日更新】
招股書亦顯示，老鋪黃金有線下門店和線上銷售渠道，在今年上半年的收入中，分別佔88%、12%。線下門店採取全自營模式，已在國內一線和新一線城市的高端商業中心開設29家門店。本港方面，尖沙咀海港城海運大廈亦設有分店，今年8月亦有消息指，尖沙咀新港中心Burberry旗艦店舊址由老鋪黃金，以每月約150萬承租。
老鋪黃金表示，該集團專注中國古法手工金器，通過研發創新持續推出兼具文化、 時尚屬性和產品高級感調性的古法黃金產品。