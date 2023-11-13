IPO新股｜老鋪黃金遞表港股上市　內地黃金珠寶品牌單店收入第一

內地黃金珠寶品牌「老鋪黃金」於11月10日向港交所主板遞表申請上市，中信建投國際為獨家保薦人。據招股書指，上半年收入及淨利潤按年倍增，據弗若斯特沙利文數據去年在中國所有黃金珠寶品牌中，老鋪黃金的單店收入排名第一。

本港投資推廣署亦曾於2018年發稿，歡迎老鋪黃金在香港開設門市，並表示「相信品牌可以成功利用香港拓展全球業務」。