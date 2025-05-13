Keeta進軍巴西市場 巴西總統見證簽署協議

王興表示，國際化是美團的長期發展戰略之一，會持續努力「走出去」拓展海外市場。至於巴西是一個極具潛力的市場，Keeta將致力提升當地消費者體驗、促進合作餐廳發展，並為當地創造更多就業機會。據投資協議，Keeta將於巴西建設全國即時配送網絡，同時為合作夥伴提供綜合服務、營銷工具及數字化運營系統，以支持餐飲商戶的業務發展。

他又指，Keeta進入巴西是美團國際化業務的一步重要進展，也是美團作為中國企業積極響應國家號召，提升中國服務貿易國際競爭力和開放合作水平的積極探索。美團將通過數字化與服務貿易的深度融合，推動更多適合海外市場特點的新業態發展。

先後進軍香港及沙特阿拉伯

Keeta先後進軍香港及沙特阿拉伯市場。其中，在香港發展兩年，Keeta與餐廳合作夥伴共同增長，截至去年底，中小型商戶在Keeta的訂單量按年提升兩倍。去年9月Keeta在沙特阿拉伯上線後，已覆蓋當地所有核心城市，用戶數和訂單量增長迅速，進駐平台的商戶持續增加。