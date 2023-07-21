MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父中建富通減持協興隆母企71%股份　 稱與新買家「工作場所安全問題價值觀一致」

MIRROR演唱會意外發生接近一年，意外中涉事的工程公司「協興隆」亦有新消息。最新藝人麥浚龍父親麥紹棠，旗下的中建富通 （138）於周四晚（20日）發公告表示，將減持協興隆母企「未來文化娛樂」71%股份，並保留餘下29%的股權。
麥浚龍父中建富通減持協興隆母企套現3000萬
中建富通公告指，中建富通今次減持協興隆母企，即「未來文化娛樂」，能套現3,000萬港元，交易完成後，未來文化娛樂已不再中建富通的附屬公司；至於中建富通仍持有29%未來文化娛樂股權。
據資料顯示，未來文化娛樂持有72%「興明亞洲」股權，該公司主要提供舞台音響及燈光業務服務；至於未來文化娛樂原持有73%股份的「協興隆」則提供舞台工程業務服務。
協興隆母企收入按年增37.8%
而通告顯示，2022年度協興隆母企未來文化娛樂的收入為6,192.2萬元，按年增37.8%；虧損則為635萬元，按年減少91.4%。
中建富通指，出售協興隆母企未來文化娛樂，希望讓集團精簡現有組織架構，令業務營運更流暢，並產生更多現金流，改善財務狀況。
未來文化娛樂新買家吳錦勝為建築師
中建富通特別提到，買家大熊貓集團控股的大股東吳錦勝「在建築結構方面擁有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識，與本集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。」；亦有寫上「舞台安全乃為本集團其中一項主要的關注點」。顯示新買家亦在建築結構方面「有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識」。
據網上資料顯示，吳錦勝為大熊貓集團控股大股東，亦為「Architectural Project Unit Limited」建築公司東主，他亦曾為啟德樓盤「The Henley」示範單位設計。據悉，吳錦勝亦為前立法會議員陳鑑林的女婿。
MIRROR演唱會意外協興隆被控6項檢控
MIRROR演唱會意外發生後，政府交代演唱會的意外調查報告，並向協興隆舞台工程有限公司作出檢控，協興隆被控2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通告。