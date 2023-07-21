MIRROR演唱會意外｜麥浚龍父中建富通減持協興隆母企71%股份　 稱與新買家「工作場所安全問題價值觀一致」

未來文化娛樂新買家吳錦勝為建築師

中建富通特別提到，買家大熊貓集團控股的大股東吳錦勝「在建築結構方面擁有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識，與本集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。」；亦有寫上「舞台安全乃為本集團其中一項主要的關注點」。顯示新買家亦在建築結構方面「有專業能力，及潛在舞台安全問題方面的知識」。

據網上資料顯示，吳錦勝為大熊貓集團控股大股東，亦為「Architectural Project Unit Limited」建築公司東主，他亦曾為啟德樓盤「The Henley」示範單位設計。據悉，吳錦勝亦為前立法會議員陳鑑林的女婿。