強積金／MPF表現2024 ｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。2024年開局後，部分美股及日本基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF)

自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。

MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員

根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。