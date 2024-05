而該基金管理費用每年1.43%,目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」(3.86%)、「MSCI Inc (USA 美國)」(3.55%)、Microsoft Corporation (USA 美國)(3.22%)。

強積金|7. 東亞集成信託亞洲股票基金

東亞集成信託亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中主要投資於亞洲(日本除外)股票,及部分比重投資於債務證券及/或貨幣市場投資工具,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。

該強積金基金的管理費最高為1.32%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(8.03%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(6.41%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(3.69%)。

詳情:東亞集成信託亞洲股票基金

強積金|8. 東亞行業亞洲股票基金

東亞行業亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中主要投資於亞洲(日本除外)股票,及部分比重投資於債務證券及/或貨幣市場投資工具,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。

該強積金基金的管理費最高為1.29%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(7.98%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(6.39%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(3.68%)。

詳情:東亞行業亞洲股票基金

強積金|9. 東亞享惠亞洲股票基金

東亞享惠亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中主要投資於亞洲(日本除外)股票,及部分比重投資於債務證券及/或貨幣市場投資工具,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。

該強積金基金的管理費最高為0.97%%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(7.61%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(6.35%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(3.68%)。

詳情:東亞享惠亞洲股票基金

強積金|10. 中銀保誠我的強積金香港追蹤指數基金

中銀保誠我的強積金香港追蹤指數基金為一股票基金,旨在透過投資於CSOP ETF 系列三的子基金,南方恒指 ETF(為一由南方東英資產管理有限公司管理的緊貼指數集體投資計劃)以追蹤香港恒生指數的表現。管理費用最高0.73%。

現時中銀保誠我的強積金香港追蹤指數基金投資於多個板塊,其中十大資產中頭3位分別為騰訊控股(8.66%)、滙豐控股(8.31%)及阿里巴巴(7.55%)。

詳情:中銀保誠我的強積金香港追蹤指數基金