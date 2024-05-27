強積金／MPF表現2024｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。2024年開局後，部分美股及日本基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【5月27日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金評級料5月強積金人均賺8600元 強積金研究機構積金評級表示，以截至5月21日計算，5月至今投資收益約4.02%，相當於約408億元投資收益，即475萬名強積金成員平均收益約8,600元；料年初至今回報約為6.33%，投資收益約664億元，即每位成員平均收益約1.4萬元。 積金評級指，在中港股市引領下，MPF有望在5月份錄得正回報，是今年第3個月的正回報。 MPF ｜GUM：4月避險情緒升溫 強積金研究機構GUM周四（23日），發布4⽉強積⾦市場分析報告。截⾄4⽉30⽇，強積⾦市場總資產上升0.1%，⾄1.185萬億港元。GUM表示，4月因避險情緒升溫，股票基金錄得流出，當中以港股基金淨流出最多。 GUM指，在市佔率⽅⾯，2024 年初⾄今，宏利受資⾦流入推動，市佔率上升0.12%，以27.8%位居榜⾸；滙豐和永明分別升0.07%及跌 0.10%，以17.6%及 10.9%的市佔率繼續位列第⼆和第三，連同第四的友邦（9%）及第五的中銀保誠（7.3%），⾸五名供應商共佔強積⾦市場逾七成。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2024年初開局，以日本基金及保守基金較佳，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為現金及存款、債券等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1. 滙 豐智選恒生中國企業指數基金 滙豐智選恒生中國企業指數基金，屬強積金投資類別的高風險，投資計劃的投資目標是緊貼恒生中國企業指數的

表現，包括資訊科技、金融、多元化消費品等。 至於該強積金基金的基金開支比率為0.9%。其投資組合內十大資首3位為「阿里巴巴」（8.4%）、「騰訊控股」（7.6%）及「中國建設銀行」（7.5%）。 詳情：滙豐智選恒生中國企業指數基金 強積金｜2. 恒生智選恒生中國企業指數基金 恒生智選恒生中國企業指數基金，屬強積金投資類別的高風險，投資計劃的投資目標是緊貼恒生中國企業指數的

表現，包括資訊科技、金融、多元化消費品等。 至於該強積金基金的基金開支比率為0.89%。其投資組合內十大資首3位為「阿里巴巴」（7.8%）、「騰訊控股」（7.7%）及「中國建設銀行」（6.9%）。 詳情：恒生智選恒生中國企業指數基金 強積金｜3. 東亞集成信託中國追蹤指數基金 東亞集成信託中國追蹤指數基金屬強積金投資類別的高風險，當中儘實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報。基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.21%，其投資組合內十大資首3位為「阿里巴巴」（8.43%）、「騰訊控股」（7.61%）及「中國建設銀行」（7.55%）。 詳情：東亞集成信託中國追蹤指數基金

強積金｜4. 東亞行業中國追蹤指數基金 東亞行業中國追蹤指數基金屬強積金投資類別的高風險，當中儘實際可能緊貼恒生中國企業指數表現的投資回報，亦儘量為投資提供長期資本增值。 該強積金基金的管理費最高為1.2%，其投資組合內十大資首3位為「阿里巴巴」（8.43%）、「騰訊控股」（7.61%）及「中國建設銀行」（7.55%）。 詳情：東亞行業中國追蹤指數基金 強積金｜ 5. 海通MPF環球分散基金 - T 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.33%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - T 強積金｜6. 海通MPF環球分散基金 - A 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.43%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - A