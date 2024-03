MPF表現2024｜強積金10大排名最好表現基金比較　一款回報率最好【3月8日更新】

強積金|1.東亞集成信託日本股票基金

東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票,另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具,作現金管理用途,基金冀實現長期資本增值。

至於該強積金基金的管理費最高為1.765%,其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」(3.87%)、「SONY CORP」(3.31%)及「KEYENCE CORP」(3.03%)。

強積金|2. 中銀保誠簡易日本股票基金

中銀保誠日本股票基金為一股票基金,尋求長期的資本增長,主要投資於傘子單位信託的日本股票子基金。管理費用最高1.68%。

現時中銀保誠簡易日本股票基金投資於多個板塊,,其中十大資產中頭3位分別為TOYOTA MOTOR CORP(5.1%)、SONY GROUP CORP(2.4%)及MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP(2.3%)。

強積金|3. 海通MPF環球分散基金 - T

海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金,當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券,但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。

而該基金管理費用每年1.33%,目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」(3.86%)、「MSCI Inc (USA 美國)」(3.55%)、Microsoft Corporation (USA 美國)(3.22%)。

