MPF表現2024｜強積金10大排名最好表現基金比較　一款回報率最好【3月8日更新】

強積金／MPF表現2024｜MPF即強制性公積金計劃，是香港的一項退休保障計劃。2024年開局後，部分美股及日本基金表現強勁，甚至跑贏大市，打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產，《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料，參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報，一文睇清強積金近年表現。 【3月8日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF ｜ 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起，香港政府開始實施強制性公積金（強積金）制度，此制度由積金局負責規管和監察，旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例，僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃，僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款，而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF ｜需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示，除獲豁免人士外，所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士，均需參與強積金計劃，包括工作滿60日的全職或兼職僱員；非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士；建造業或飲食業的臨時僱員，即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF ｜強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF ｜積金評級：2月 中港股票表現強勁 強積金研究機構積金評級表示，強積金在2月份錄得投資收益約3.08%或約345億元，因中港股票表現強勁的帶動，每名強積金成員平均收益約7,400元；年初至今的投資收益約110億元，即每名成員平均收益約2,300元。 在計入強積金供款後，截至2月底，強積金總資產約為1.16萬億元，相等於強積金成員平均賬戶結餘約24.72萬元，按月增加約8,200元，為2022年1月以來的最高水平。 MPF ｜GUM：2月強積金人均賺7384元 強積金評級機構GUM，發布2月份強積金表現，指2月份，強積金成員人均賺7,384港元，年初至今共賺2,352港元，主因是中港股反彈「跑贏大市」。 2⽉股票基⾦全線造好，中港市場出現明顯反彈，當中以「⼤中華股票基⾦」及「香港股票基⾦」表現最佳，2⽉份分別上升7.2%及 6.8%，但全年計仍分別下跌1.7%及3.5%；⽽上個⽉表現最好的「⽇本股票基⾦」則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基⾦，升幅達 8.4%。

強積金｜年初至今10大最好表現MPF 2024年初開局，以日本基金及保守基金較佳，當中大部分投資組合中，投資佔比較多為現金及存款、債券等。 至於據市場數據分析指，5大最差回報表現強積金基金，均為香港及中國股票基金。

強積金｜1.東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險，當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票，另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具，作現金管理用途，基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%，其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」（3.87%）、「SONY CORP」（3.31%）及「KEYENCE CORP」（3.03%）。 詳情：東亞集成信託日本股票基金 強積金｜2. 中銀保誠簡易日本股票基金 中銀保誠日本股票基金為一股票基金，尋求長期的資本增長，主要投資於傘子單位信託的日本股票子基金。管理費用最高1.68%。 現時中銀保誠簡易日本股票基金投資於多個板塊，，其中十大資產中頭3位分別為TOYOTA MOTOR CORP（5.1%）、SONY GROUP CORP（2.4%）及MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP（2.3%）。 詳情：中銀保誠簡易日本股票基金 強積金｜3. 海通MPF環球分散基金 - T 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.33%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - T

強積金｜4. 海通MPF環球分散基金 - A 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金，當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券，但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.43%，目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」（3.86%）、「MSCI Inc (USA 美國)」（3.55%）、Microsoft Corporation (USA 美國)（3.22%）。 詳情：海通MPF環球分散基金 - A 強積金｜5. 宏利環球精選日本股票基金 宏利環球精選日本股票基金基金屬高度投資風險，由宏利投資管理（香港）有限公司作管理，主要投資於投資於任何證券交易所上市的日本經濟各類行業公司股份，提供中至長期資本收益增長。 基金每年管理費為1.76%，十大資產中頭3位分別為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（4.89%）、Toyota Motor Corp.（4.88%）及Sony Group Corporation（4.45%）。 詳情：宏利環球精選日本股票基金 強積金｜6.信安800美國股票基金 - I 信安800國際股票基金透過投資於環球股票市場，以達致資本的長線增長，投資於以單位信託基金形式設立的一個核准匯集投資基金，而該基金將投資於另一個主要投資環球股票市場，亦可包括現金及短期投資的核准匯集投資基金。其中70%至100%投資股票證券；0%至30%則投資現金及短期投資，如票據及存款。 信安800國際股票基金- I 現時約58%為投資北美股票，其次約21.5%為投資歐洲股票；而十大資產中頭3位分別為Microsoft（4.38%）、Alphabet Inc-A（2.85%）及司 Apple（2.69%）。 詳情：信安800國際股票基金 - I