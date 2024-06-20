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財經
2024-06-20 16:25:00

Nvidia｜輝達NVDA市值首超微軟及蘋果　盤前再升逾3%(更新)

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Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元　首次超越微軟及蘋果

Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元　首次超越微軟及蘋果

美國晶片廠商輝達（Nvidia，美：NVDA）受惠人工智能AI熱潮，亦掀起一股「Nvidia潮」，帶動該股市值大升。周二（18日）一躍成為全球市值最大的公司，首次超越微軟（Microsoft，美：MSFT）及蘋果（Apple，美：AAPL）。

輝達周二美股收報135.58美元，升3.51%，市值升至3.335萬億美元。盤前再升逾3%，達140美元價位。

微軟周二收報446.34美元，跌0.45%，最新市值為3.317萬億美元，排名全球第二；至於蘋果則跌1.1%，收報214.29美元，市值則為3.286萬億美元，市值由榜首回落，排名第三。

【6月20日更新】

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Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元 Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元 Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元 Nvidia｜輝達NVDA美股市值達3.34萬億美元

今次亦是自2002年以來，輝達市值首次超越蘋果。上星期蘋果亦曾取代微軟，短暫企上全球市值榜首。

輝達市值下年升至5萬億美元？

有分析指出，輝達市值下年將升至近5萬億美元。Rosenblatt Securities的分析師Hans Mosesmann，將輝達的目標價，由140美元上調至200美元，為華爾街目前最高。Hans Mosesmann指，軟體與其硬體的結合是輝達亮點，預計未來十年公司在軟體方面的銷售額，將在整體銷售組合中大幅增長，可持續性大增，故傾向於上調該股估值。

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