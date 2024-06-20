Nvidia｜輝達NVDA市值首超微軟及蘋果　盤前再升逾3%(更新)

美國晶片廠商輝達（Nvidia，美：NVDA）受惠人工智能AI熱潮，亦掀起一股「Nvidia潮」，帶動該股市值大升。周二（18日）一躍成為全球市值最大的公司，首次超越微軟（Microsoft，美：MSFT）及蘋果（Apple，美：AAPL）。

今次亦是自2002年以來，輝達市值首次超越蘋果。上星期蘋果亦曾取代微軟，短暫企上全球市值榜首。

輝達市值下年升至5萬億美元？

有分析指出，輝達市值下年將升至近5萬億美元。Rosenblatt Securities的分析師Hans Mosesmann，將輝達的目標價，由140美元上調至200美元，為華爾街目前最高。Hans Mosesmann指，軟體與其硬體的結合是輝達亮點，預計未來十年公司在軟體方面的銷售額，將在整體銷售組合中大幅增長，可持續性大增，故傾向於上調該股估值。