SHEIN｜擬轉赴倫敦IPO　據報美上市遇阻礙(更新)

早前有外電報道指，美國參議員要求對計劃到美國上市的中國快時尚品牌企業SHEIN，「落閘」禁上市，因憂中國風險。最新彭博引述消息報道，SHEIN考慮將IPO地點由紐約轉到倫敦，而香港、新加坡等其他地點也可能被考慮。

SHEIN 認為SEC不太可能批准IPO

報道引述消息人士指，SHEIN認為美國證交會（SEC）不太可能批准其IPO，但仍在努力申請赴美上市，因美國是其首選上市地。

報道又指，SHEIN現正處於研究倫敦作為另一上市選項，而香港、新加坡等其他地點也可能被考慮。若SHEIN決定轉到倫敦或其他地方IPO，需要向中國監管機構提交新的海外上市申請。