Tesla｜特斯拉財務總監CFO上周突宣布辭職　被譽為馬斯克「最親密副手」之一

Tesla特斯拉CFO上周突宣布辭職

Tesla周一上載於美國證交會(SEC)的文件顯示,財務總監一職將由Tesla的會計部主管Vaibhav Taneja接替,並補充Zachary Kirkhorn會留於Tesla至今年年底,以協助完成過渡。

至於行政總裁馬斯克在旗下社交平台X上發帖稱,「我要感謝Zach Kirkhorn在Tesla艱難的13年中做出的諸多貢獻。非常感謝並祝福他的下一階段的職業生涯。」(I would like to thank Zach Kirkhorn for his many contributions to Tesla over the course of 13 often difficult years.Much appreciated and best wishes for the next stage of his career.)