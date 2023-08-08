Tesla｜特斯拉財務總監CFO上周突宣布辭職　被譽為馬斯克「最親密副手」之一

Tesla特斯拉（美：TSLA）宣布，其CFO財務總監Zachary Kirkhorn，已在上周五（8月4日）辭去職務，接任人為公司的會計部主管Vaibhav Taneja，他將同時兼任兩職位。是次為Tesla近4年多以來第二度替換CFO；Zachary Kirkhorn亦被譽為馬斯克「最親密副手」之一。

至於行政總裁馬斯克在旗下社交平台X上發帖稱，「我要感謝Zach Kirkhorn在Tesla艱難的13年中做出的諸多貢獻。非常感謝並祝福他的下一階段的職業生涯。」（I would like to thank Zach Kirkhorn for his many contributions to Tesla over the course of 13 often difficult years.Much appreciated and best wishes for the next stage of his career.）

被譽為馬斯克「最親密副手」之一

Zachary Kirkhorn於2010年加入Tesla，至今逾13年，外媒曾稱他為馬斯克「最親密副手」之一。他原先擔任高級金融分析師，先後經歷5次的晉升，並於2019年初晉升為財務總監，升職當時年僅34歲，他亦帶領Tesla財務走向好轉，而他離開公司，標誌Tesla在4年多的時間內，第2次更換財務總監。

至於新接任人Vaibhav Taneja於2017年加入Tesla，他曾在印度和美國的羅兵咸永道（PwC）會計師事務所工作逾17年。

