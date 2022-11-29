上水行山路線｜華山賞芒草海看日落　香港萬里長城

秋冬時賞芒草海卻不想登大東山、東洋山，「香港萬里長城」華山是難度較低選擇，另一朝聖原因是Mirror的足印。節目《勁騎26》中，王智德（Alton）與楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然（Tiger）同登華山。4名Mirror成員不是步行，而是乘電單車。小插曲是Alton與Lokman分別載AK及Tiger，突然Lokman的電單車溜後出現驚險場面，幸他與Tiger都沒有受傷。

出發前留意大嶺靶場練靶日子

有時間可先到坪輋壁畫村欣賞廢物利用及手工藝術，原路折返經坪輋路再登華山賞芒草，時間上及賞日落方面較理想。上水華山又名大嶺，由於大嶺靶場位於山腳，出發前網上查看政府新聞公報，網頁會列出下個月射擊練習日子。射擊練習區懸掛紅旗或紅燈時，切勿進入射擊練習區及靶場範圍。根據2021年11月資料，周六及周日不設射擊練習。

初段一路往上，至中段就有起起伏伏，因此又名香港萬里長城。每到秋冬日子，上水華山沿路大量芒草歡迎遊客。華山又是電單車及吉普車愛好者的朝聖地，加上視野遼闊，紅花嶺、羅湖、屏風山、皇后山都在四周。