上水行山路線｜華山賞芒草海看日落　香港萬里長城

斜坡上的軍徽

第一個高點為松山,往前行10分鐘內左面的晨運後花園,往下走2分鐘浮沙碎石路可近距離看到邊長十米以上的皇家香港軍團。皇家香港軍團軍徽為拉丁文Nulli Secundus in Oriente (Second to None in Orient)。在1854年5月因克里米亞戰爭成立,以志願人士填補到海外的英兵,不少名人如都爹利、張奧偉爵士及鄧梓峰等都曾參與。二戰時接受本地華人參與,皇家義勇軍為數約700人參與香港保衛戰。1995年皇家香港軍團解散,義工定期補色令華山上的軍徽保持至今。