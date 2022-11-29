上水行山路線｜華山賞芒草海看日落　香港萬里長城

上水華山芒草海一覽無遺難度不高，把兩個景點串連一起，滿足度十分。除此之外，4名Mirror成員在節目中登華山，鏡粉不容錯過。文︰山全部都係山
《勁騎26》MIRROR有驚無險
秋冬時賞芒草海卻不想登大東山、東洋山，「香港萬里長城」華山是難度較低選擇，另一朝聖原因是Mirror的足印。節目《勁騎26》中，王智德（Alton）與楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、邱傲然（Tiger）同登華山。4名Mirror成員不是步行，而是乘電單車。小插曲是Alton與Lokman分別載AK及Tiger，突然Lokman的電單車溜後出現驚險場面，幸他與Tiger都沒有受傷。
出發前留意大嶺靶場練靶日子
有時間可先到坪輋壁畫村欣賞廢物利用及手工藝術，原路折返經坪輋路再登華山賞芒草，時間上及賞日落方面較理想。上水華山又名大嶺，由於大嶺靶場位於山腳，出發前網上查看政府新聞公報，網頁會列出下個月射擊練習日子。射擊練習區懸掛紅旗或紅燈時，切勿進入射擊練習區及靶場範圍。根據2021年11月資料，周六及周日不設射擊練習。
初段一路往上，至中段就有起起伏伏，因此又名香港萬里長城。每到秋冬日子，上水華山沿路大量芒草歡迎遊客。華山又是電單車及吉普車愛好者的朝聖地，加上視野遼闊，紅花嶺、羅湖、屏風山、皇后山都在四周。
斜坡上的軍徽
第一個高點為松山，往前行10分鐘內左面的晨運後花園，往下走2分鐘浮沙碎石路可近距離看到邊長十米以上的皇家香港軍團。皇家香港軍團軍徽為拉丁文Nulli Secundus in Oriente （Second to None in Orient）。在1854年5月因克里米亞戰爭成立，以志願人士填補到海外的英兵，不少名人如都爹利、張奧偉爵士及鄧梓峰等都曾參與。二戰時接受本地華人參與，皇家義勇軍為數約700人參與香港保衛戰。1995年皇家香港軍團解散，義工定期補色令華山上的軍徽保持至今。
華山又稱香港萬里長城
華山軍徽往南看可見新圍軍營、梧桐河等，經過馬頭嶺續走是坡度甚高的上落斜，可離開石屎路兩分鐘，到犀牛望月一睹天平山越野單車場、大嶺靶場、雞公嶺一帶美景。路的右面有一舊北望神州石，為梧桐山一帶景色。經過幾上幾落，到達華山。高位見清朝祈雨碑，有傳建於1839年，寫上「降雨興蜃之神」等字為求雨的意思。至杉山一帶開始慢慢下坡，景色較華山遜色，很快就到達虎地坳，可以乘車回到市區。
「香港萬里長城」上水華山景觀開揚，秋天兩邊芒草盛放是最佳到訪季節。至夏天暴曬指數甚高加上蚊蟲多，難度難免增加。只行華山軍路約5-6公里，時間可縮短至2.5-3小時。到訪當日不少人看完日落後無照明工具下山。
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