世界盃外圍賽｜佛德角點解殺入決賽周？

原因是同組的喀麥隆表現強差人意，星期一的外圍賽不但只能以0:0悶和安哥拉，之前的賽事竟然爆冷跟利比亞、伊斯瓦蒂尼打成平手，上個月更加以0:1不敵佛得角，令對手取得榜首領先及主導優勢。

那麼為何佛德角可以取得直接晉級世界盃決賽周的資格呢？

佛德角人口只約52萬人，為2018年世界盃決賽周的冰島以來，人口第2最少的參賽國家。

佛德角星期一（13日）於非洲區外圍賽D組，以3:0擊敗伊斯瓦蒂尼後，以4分領先次席位置的喀麥隆，鎖定榜首位置，成功首次躋身世界盃決賽周。

隊長賴恩文迪斯（Ryan Mendes）現時效力土超球隊科賈埃利，是國家隊入球紀錄保持者，85次上陣入21球。另外亦有比比（Bebe），他曾效力曼聯，如今代表西班牙丙組球會伊比沙。

佛德角陣中如今只有中堅盧根哥斯達（Logan Costa）於歐洲五大聯賽征戰，其他球員均來自葡萄牙、土耳其、塞浦路斯、以色列、匈牙利、保加利亞、俄羅斯、芬蘭、愛爾蘭、沙特阿拉伯及阿聯酋聯賽。

其實如果不是佛德角上周戲劇性以3:3賽和利比亞的話，他們就可以提早一周確定出線。

喀麥隆如今的目標將希望可以取得外圍賽A至I的9個組別中，4個最佳第2名資格的其中一席，再以附加賽資格晉級決賽周。

說服外地球員代表國家隊

佛德角近年精明地成功說服移居外地的好波之人選擇代表國家隊（例：當年蘭尼（Nani）選擇代表葡萄牙），而布比斯達（Bubista）也是一位經驗豐富的主教練，成功打造了一支有能力為對手帶來麻煩的球隊。

當然，來年世界盃決賽周參賽球隊增至48隊，亦令更多小國有較大機會打出名堂！

