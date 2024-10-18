世界盃外圍賽｜國足險勝印尼 球迷高呼「中國永遠是你爸」惹爭議（有片）

世界盃外圍賽｜國足險勝印尼 球迷高呼「中國永遠是你爸」惹爭議。（路透社資料圖片）

中國男足日前在世界盃外圍賽亞洲區18強賽，2：1險勝印尼，結束三連敗。賽後中國球員贏波激動落淚；場外，部分國足球迷竟然在看台向客隊球迷高呼：「中國永遠是你爸！」，此番言論引發網絡熱話，紛紛批評這班球迷質素！

「中國永遠是你爸！……」一群穿上國足紅色戰衣的主隊球迷，在贏波後向上層的印尼隊客隊球迷大聲挑釁道。畢竟，印尼全場佔上風，取得近7成多控球率，如今險勝一場，剛剛擺脫三連敗的中國球迷的舉動引起網民爭議。

網民︰這真的有必要嗎？

有網民留言指「這真的有必要嗎？」，亦有人拿出此前0︰7慘負日本的比賽，嘲諷指：「贏一球，就永遠是爸爸？日本贏7球，怎麼辦？7個永遠？」、「日本7︰0，那是爺爺啦！」

國足下輪將在11月14日作客巴林，至11月19日主場對日本，這班球迷到時處境會否尷尬？就要拭目以待了。

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