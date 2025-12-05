世界盃｜特朗普獲國際足協和平獎　雲加指48隊不影響質素

明年在北美洲3國舉行的世界盃決賽周，將在美國時間周五（5日）、香港時間周末凌晨在美國華盛頓進行分組抽籤。據報美國總統特朗普（Donald Trump）獲准在抽籤儀式上致詞，同時國際足協（FIFA）將向特朗普頒發一個國際足協的和平獎。而出席抽籤前一個研討會的前阿仙奴領隊雲加（Arsene Wenger）認為，今屆增加至48隊的決賽周，質素不會下降。
世界盃決賽周將在美國周五的中午在甘迺迪中心舉行，美國總統特朗普、加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）都會出席。美國白宮的世界盃專責小組組長的朱利安尼（Andrew Giuliani）在周四接受訪問時表示：「總統是個完美的東道主。還有哪位總統比特朗普懂得如何邀請全世界以及作為更好的主辦國呢？」據報道指，FIFA將會向特朗普頒發首個屬於FIFA的和平獎，之後特朗普會在儀式上發言。而各支參賽球隊，除了伊朗因為簽證問題杯葛，其他都將會派員出席。
在抽籤之前，國際足協也在華盛頓舉行了一些研究會。其中出席的前阿仙奴領隊，現國際足協全球足球發展主管的雲加，談及今屆擴展至48隊的意見。明年是首次擴展至48隊的世界盃，也因此有疑問是今屆比賽會否因為隊數增加而降低比賽水平。雲加表示：「我是挺樂觀的，因為當你取得資格，就需要擊敗在你洲分的對手，這已經確保了質素，而之後就要看比賽的結果。球隊能夠來這裡不會是偶然來自邀請的，因為他們需要擊敗在他們洲分的一些隊伍，而這就是質素。你看看現在的附加賽，看那些球員及球隊的質素。所以我對此是樂觀的。我們在世少盃都有同等憂慮，不過我們獲得正面的驚喜。」