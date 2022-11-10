世界盃2022｜熱捧巴西德國賺旅費

我波神同逆天行係N咁多年嘅老死，難得樣樣啱key，今屆世盃雖然我哋冇機會一齊摸住酒杯底喺大電視前睇世盃直播；但就多謝《AM730》俾個咁正嘅地盤俾我哋賽前講下波經，憑我數十年睇波同喺傳媒分析球賽嘅經驗，希望賺張來回機票，等我同佢圓心願，下年一齊喺倫敦會合睇英超，見證愛隊爭冠軍呢個心願！

逆天行嘅逆向思維一向厲害，人做佢唔做，殺出新血路，所以一早喺投資界得心應手，可以嘆世界消遙遊；但講波經唔係傾佢強項財經，我就要喺度同佢拗過。話晒小弟喺傳媒行業都經歷過7屆世盃，乜嘢光怪陸離嘅比賽場面未見過，球王馬勒當拿94年鬥希臘入波後衝向鏡頭，眼都突埋激情爆發，畫面震撼，之後原來佢食咗禁藥被逐出隊；伯金98年世盃8強鬥阿根廷，一記靚絕金球射爆阿根廷，當時跟逆天行一齊睇直播相擁慶祝，歷歷在目、02年又在報館見證國足由米路領軍打唯一一次世盃......世盃激情同激動永留心中，但真係唔多覺世盃冠軍出現過意外賽果咯。

無錯，數據係用嚟破，但世盃決賽周得32隊，又唔係永無強弱嘅英超，只見近數十年嘅世盃冠軍，有邊屆出過冷門呢？非洲、亞洲必陪跑，所謂南美之爭，都係頂級個浸爭霸。歐洲辦，歐洲隊攞、美洲搞，巴西或阿根廷攞，02年日韓嗰屆，巴西封王，10年南非嗰屆，西班牙勝出。雖然今屆喺卡塔爾好搞嘢11月開波玩冷氣球場，但對各隊都係公平較技，冇邊個特別蝕章，落得場嗰11人都係best of the best。 即睇世界盃2022專頁 關注賽程免費直播最新戰情

巴西星味滿瀉 我波神今屆特別睇好喺足智彩列為賽前大熱嘅巴西，無錯，尼馬唔係大哨，但得中場得天下，大賽入球唔會多，但穩住戰局最實際；你睇吓呢隊森巴兵用卡斯米路同費特呢對防中，近年立咗幾多戰功，就知佢哋幾夾、兩大英超利物浦同曼城龍門任選其一；前鋒今屆唔係齋睇尼馬，睇住皇馬嘅雲尼斯奧斯祖利亞同曼聯嘅安東尼馬菲奧斯大爆發好過，星味滿瀉，力爭近5屆首個冠軍，呢班超強人腳，吉日已至。

歐洲已連擸4屆，當然要搵隊作估冠軍嘅雙保險；季中打世盃，要排除打得激烈嘅英超同西甲所屬嘅國家隊，亦唔要傷兵多，又唔覺「麥包」特別勁嘅法國，點都要揀埋大賽心理質素最強嘅德國啦。大部份主力喺拜仁獨大嘅德甲打滾，唔會踢殘，實而不華位位實力差唔多，你想針對某一位球員都唔易；冠軍有8倍，同巴西一樣，有機會玩到尾派彩，賺張下年去英超潮聖嘅機票！ 波神

「價值股」瑞士被低估 我同波神識咗幾十年，仲記得有一次我哋FORM 5畢業，佢著住一條洗水牛仔褲；我就披一件爛嘅牛仔褸，大家襯番過啱啱喺廉價髮型屋電嘅心型瀏海，扮晒「天若有情」嘅「華DEE」，喺尖東海旁那幅巨大的KONICA霓虹燈牌前，手執一罐生力，突然變得多愁善感，佢就呻被女飛，我就嗌搵唔到工，傾到直至東方泛白。那些年嘅社會總會相信明天會更好，經歷咗咩挫折，只要喊一場瞓一覺就冇事。今次波神約稿，佢做左呢行咁耐，估波準就係人都知。但係我逆天行係投資界打滾咁多年，見盡啲所謂「專家」，輸錢分分鐘輸多過老散！

今屆冠軍當然好多人仲迷戀巴西、法國呢啲傳統勁旅。逆天行勸佢哋，吹水捧吓呢啲熱門就好，大注買佢哋嘅就小心中伏。巴西02年攞冠軍，當年進攻三劍俠係李華度同大、細哨。老實講，依家呢隊巴西，最勁嗰件「滾地王」尼馬嘅級數，真係同當年三劍俠挽鞋都未夠資格。法國上屆攞冠軍，其實係靠光芒四射嘅中場「雙核」尼高路簡迪同保羅普巴，今屆大家都知佢哋已經打柴唔使預，中場人腳嘅大賽經驗少一大截，恐怕攻守失衡，5、6倍買呢兩隊冠軍？我真係祝大家好運。 逆天行今屆就捧兩隊。一隊係半冷嘅葡萄牙隊，佢哋中前場貝拿度施華、般奴費南迪斯、威廉卡華路、魯賓尼維斯極具級數，國內波圖同賓菲加喺歐聯首名出線，必能刺激士氣；仲加埋今屆要搏盡老命、爛船都有三斤釘嘅C朗攻堅。我估計佢哋最少都殺入四強。