2022世界盃｜瑞士1：0小勝喀麥隆 安保路「倒戈」入波拒絕慶祝

世界盃分組賽G組首場比賽，歐洲代表瑞士迎戰非洲雄獅喀麥隆。最終瑞士憑着效力摩納哥的比列安保路（Breel Embolo）「倒戈」入球一箭定江山，1：0小勝喀麥隆，全取三分，暫時排在G組的第一位.

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今場比賽，喀麥隆一開波是踢得比較主動的。9分半鐘，喀麥隆獲得一次反擊機會，加爾安杜亞（Gael Ondoua）左路窄角度起腳，被瑞士門將恩尼森馬（Yann Sommer）撲出，托高伊甘比（Karl Toko Ekambi）補中射高。 14分鐘，效力拜仁慕尼克的喀麥隆前鋒祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）迫甩瑞士後防的腳下球，可惜單刀赴會時失平衡，未能將射門轉化成入球。去到28分鐘仍然是喀麥隆的攻勢，幾下右路短傳配合後，麥比奧莫（Bryan Mbeumo）入楔快射，恩尼森馬撲出至十二碼點，由守衛解圍。直到臨完半場前，瑞士才製造到威脅予對手，一個右路角球，中堅文路爾艾簡治（Manuel Akanji）接應隊友傳送，12碼點跳起頭鎚攻門，皮球僅僅掠門而過，成為瑞士上半場最有威脅的攻門畫面。

瑞士下半場加快速率，以快打慢，一開波便收到回報。下半場2分鐘，沙基利（Xherdan Shaqiri）於右路傳中，於喀麥隆出世的比列安保路（Breel Embolo）「倒戈」撞射破網，入波後的安保路拒絕慶祝，瑞士領先喀麥隆1：0。57分鐘，祖普莫亭右路推入禁區，扣過艾簡治後窄角度抽射被封出底線。65分鐘，瑞士以同樣的進攻方式再次侵襲喀麥隆防線，沙基利再右路斬中，今次由魯賓華加斯（Ruben Vargas）撞射，但奧拿拿（Andre Onana）反應快回身化解威脅。緊接角球攻勢，安保路近門抽射又高出。球賽節奏越來越慢，喀麥隆亦無力回天，最終瑞士憑着安保路的「倒戈」入球一箭定江山，1：0小勝喀麥隆，全取三分。同組的巴西及塞爾維亞將會在今晚香港時間凌晨3點登場。