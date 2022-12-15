世界盃2022︱克羅地亞與摩洛哥點解要踢季軍戰？四大原因解構

3-榮譽 金靴獎、世界盃最佳球員、金手套、最佳年輕球員、公平技競獎、最佳入球、最佳十一人等，都需要同一標準，因此季軍戰是必須存在的。今屆克羅地亞及摩洛哥或難以後上追過5球的麥巴比及美斯，但1990年意大利的史基拉斯（Salvatore Schillaci）、1998年克羅地亞的蘇加（Davor Šuker）、2010年德國梅拿（Thomas Müller）而得獎，因此設季軍戰才公平。

4-商業價值 每一場世界盃，背後的轉播費都很重要，而季軍戰一直收視理想，2010年烏拉圭以2︰3負德國一役，就有2.45億人收看直播，在當屆64場中第14高。還有場邊廣告、門票、場內消費、到訪當地遊客消費等，你懂的。