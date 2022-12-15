世界盃2022︱克羅地亞與摩洛哥點解要踢季軍戰？四大原因解構

克羅地亞及摩洛哥將在12月17日（周六）晚上11時對決，力爭世界盃季軍戰。不少球迷都質疑季軍戰沒有意義，但事實又是否如此簡單？
世界盃2022︱阿根廷預計決賽正選 邊兩個影響力拍得住美斯？
1-近百年傳統
事實上除第一屆、即1930年世界盃外，由1934年至今，每屆都設季軍戰，是接近一百年的傳統。
2-獎金
根據國際足協資料，世界盃2022冠軍獎金為4200萬美元，亞軍3000美元。當然季軍和殿軍也有分別，季軍為2700萬美元，第4為2500萬美元。可能這筆錢對莫迪歷、高華錫等球星不太緊急，但對職員、教練、足總而言，卻十分關鍵。
3-榮譽
金靴獎、世界盃最佳球員、金手套、最佳年輕球員、公平技競獎、最佳入球、最佳十一人等，都需要同一標準，因此季軍戰是必須存在的。今屆克羅地亞及摩洛哥或難以後上追過5球的麥巴比及美斯，但1990年意大利的史基拉斯（Salvatore Schillaci）、1998年克羅地亞的蘇加（Davor Šuker）、2010年德國梅拿（Thomas Müller）而得獎，因此設季軍戰才公平。
4-商業價值
每一場世界盃，背後的轉播費都很重要，而季軍戰一直收視理想，2010年烏拉圭以2︰3負德國一役，就有2.45億人收看直播，在當屆64場中第14高。還有場邊廣告、門票、場內消費、到訪當地遊客消費等，你懂的。
入球保證
世界盃淘汰賽往往入球量下降，為出線往往排陣踢法都較保守。今屆完成的比賽場均入2.63球，而近年世界盃季軍戰的場均入球遠超此數據。去屆比利時以2︰0勝英格蘭已算低產，由1978年至2014年，季軍戰最少入3球。
季軍魔咒？
不少球隊在取得季軍的4年後無以為繼。法國在1986年取得季軍，但1990年卻無緣決賽周。堅尼安達臣（Kennet Andersson）及達連（Martin Dahlin）的瑞典在1994年摘季，4年後同樣無份踢世界盃決賽周。克羅地亞1998年季軍後，4年後踢世界盃決賽周卻分組賽出局，而2002年土耳其則與1990年法國、瑞典同樣宿命。