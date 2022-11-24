世界盃2022｜理文主帥陳曉明分析日本熱血反勝 質疑德國一舉動致輸波

自言自己經常向哥迪奧拿偷師的陳曉明，向來被球迷稱為香港戰術大師。周三日本反勝德國熱血十足，他亦在個人FB分享自己睇法。曉明sir指出，上半場日本以四後衛迎戰不過左右中場伊東和久保防守能力較弱，加上日本專心等待德國失誤後快速反擊未有積極回後協防，令踢三中堅的德國很容易於邊路做成2對1的情況。「加上日本隊上半場策略係mid to low block防守，令德國基本上主導曬比賽，但呢個主導，做成咗下半場嘅輕敵。」

下半場日本教頭森保一當機立斷換入富安健洋改踢3中堅，曉明sir便指「咁樣一轉，酒井唔洗太擔心內收的進攻球員，就算出去對Raum（大衛拉林），同板倉都仲可以2 v 2，讓伊東可以將體力放係進攻同前場壓迫」。加上日本下半場由守轉攻，「開始前場壓迫，因為用左同德國互Match 的陣式，做成其本上維持接近一盯一的情況，所以德國連build up（組織攻勢）都出問題」。因此下半場都球迷便見到日本反壓德國，製造出一次又一次的攻門。

曉明sir：點解換走根度簡？

只是曉明sir亦在FB提出疑問，「但我奇怪，費歷克（芬克）咁好經驗，竟然無因應下半場頭十五分鐘嘅劣勢作出調整。又或者佢諗住用Goretzka（哥列斯卡）換Gundogan（根度簡）可以改善和加強情況。但成個上半場，Gundogan（根度簡）同Kimmich（甘美治）一路都擔當為球隊控制節奏同串連嘅角色，換走佢係想純加強防守定其他諗法？」

最後曉明sir亦讚揚森保一換人成功，更點名指淺野拓磨，三笘薰同堂安律3名後備兵踢得好，「而最重要係球隊上下相信自己，隊友同教練，足球永遠都係團結一心，才可以製造奇蹟！」