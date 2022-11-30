世界盃2022｜由「罪人」到英軍神射手 拉舒福特的自我救贖

提起拉舒福特（Marcus Rashford），不少人立刻想到的稱呼就是「慈善球王」、「派飯球王」，甚至有球迷會以粗言穢語，稱他為「X福」。的確，這名幾年前被傳媒稱為「英格蘭希望」的前鋒發展速度並不似預期。今屆世界盃，拉舒福特在一片爭議聲中入選名單，然而在分組賽中，他漸漸用表現說服球迷，當天那名天才橫溢的新星已在球場找回信心。
過去一季跌入谷底
時間回到2021年7月21日，歐洲國家盃決賽。拉舒福特在加時最後階段被修夫基（Gareth Southgate）換入，這個調動顯然是為了之後互射12碼而作出的。可惜，主射第3球12碼的「福仔」射失，英格蘭也失去了史上第一個歐洲國家盃冠軍。拉舒福特轉眼間由英格蘭「金童」變成「罪人」。
接下來的一個球季，拉舒福特並不好過。長期飽受背部及膊頭傷痛的他決定在歐國盃後接受手術，休息了長達3個月。拉舒福特復出後正值曼聯近20年最動蕩的時期，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）被炒，接任的蘭歷克（Ralf Rangnick）又將他放在他不擅長的右翼鋒，拉舒福特越踢越沉，表現每況愈下，經常被球迷嘲笑在球場上的「無腦」決定，奧脫福的球迷也開始對他感到不耐煩……拉舒福特整個球季更交出職業生涯最差的數據，全季只入5球。糟糕的表現也令他落選了英格蘭的大軍名單，更有不少曼聯球迷希望他能盡快離隊，專心「派飯」。
千里馬遇上伯樂
正當所有人都唾棄拉舒福特時，唯獨曼聯新帥滕哈格（Erik ten Hag）不肯放棄。滕哈格上任之初，已表明福仔為他組軍的重要一員，多次在傳媒前大讚這名25歲的前鋒，而福仔也對這名荷蘭教練讚不絕口：「我很享受與領隊合作。很辛苦嗎？當然是，但我們都樂在其中，因為我們踢出悅目的足球。」千里馬終遇上伯樂，今季拉舒福特一共射入8個入球，為曼聯的首席射手，更成功吸引英格蘭領隊修夫基的眼球，把他列入世界盃名單。
世界盃已攻入3球
福仔在英格蘭一向都不是正選，但他在首仗對伊朗時就把握後備上陣機會，落場僅49秒就取得入球，最後助英軍大炒對手6:2。對威爾斯的關鍵比賽他終於等到正選機會，最後他不負所託，下半場先射入一記罰球，再以一人之力連過數關射破對手，攻人個人今屆賽事的第3個入球，更是英格蘭在世界盃決賽周史上第100球。值得一提的是，上一名能夠在世界盃決賽周攻入3球的曼聯球員為名宿卜比查爾頓（Bobby Charlton），他在1966年世界盃為英格蘭攻入3球，最後英軍成功奪得雷米金盃。
英軍於16強的對手為塞內加爾。以領隊修夫基的用人習慣，拉舒福特重回後備席的機會相當大，不過只要他一直保持信心及狀態，絕對有能力成為英格蘭在淘汰賽的奇兵。