世界盃2022｜由「罪人」到英軍神射手 拉舒福特的自我救贖

過去一季跌入谷底 時間回到2021年7月21日，歐洲國家盃決賽。拉舒福特在加時最後階段被修夫基（Gareth Southgate）換入，這個調動顯然是為了之後互射12碼而作出的。可惜，主射第3球12碼的「福仔」射失，英格蘭也失去了史上第一個歐洲國家盃冠軍。拉舒福特轉眼間由英格蘭「金童」變成「罪人」。 接下來的一個球季，拉舒福特並不好過。長期飽受背部及膊頭傷痛的他決定在歐國盃後接受手術，休息了長達3個月。拉舒福特復出後正值曼聯近20年最動蕩的時期，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）被炒，接任的蘭歷克（Ralf Rangnick）又將他放在他不擅長的右翼鋒，拉舒福特越踢越沉，表現每況愈下，經常被球迷嘲笑在球場上的「無腦」決定，奧脫福的球迷也開始對他感到不耐煩……拉舒福特整個球季更交出職業生涯最差的數據，全季只入5球。糟糕的表現也令他落選了英格蘭的大軍名單，更有不少曼聯球迷希望他能盡快離隊，專心「派飯」。

千里馬遇上伯樂 正當所有人都唾棄拉舒福特時，唯獨曼聯新帥滕哈格（Erik ten Hag）不肯放棄。滕哈格上任之初，已表明福仔為他組軍的重要一員，多次在傳媒前大讚這名25歲的前鋒，而福仔也對這名荷蘭教練讚不絕口：「我很享受與領隊合作。很辛苦嗎？當然是，但我們都樂在其中，因為我們踢出悅目的足球。」千里馬終遇上伯樂，今季拉舒福特一共射入8個入球，為曼聯的首席射手，更成功吸引英格蘭領隊修夫基的眼球，把他列入世界盃名單。