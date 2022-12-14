世界盃2022︱莫迪歷盼美斯奪冠︰史上最佳球員值得擁有

識英雄重英雄，37歲中場莫迪歷（Luka Modric）在克羅地亞以0:3負阿根廷後，大方祝賀美斯，更指後者是史上最佳球員，希望他贏得世界盃。
哭成淚人
37歲的莫迪歷第一場克羅地亞大國腳，是2006年友賽阿根廷，巧合地該仗美斯射入個人首個國際賽入球。16年前克羅地亞以3:2取勝，今日由美斯一入球一助攻取勝。由於大局已定，莫迪歷戰至81分鐘被換出，全場連同阿根廷球迷都起立致敬，但他在後備席非常落幕，更於步入更衣室通道時哭成淚人。他賽後感謝對方球迷︰「我太傷心聽不到，他們為我掌聲，我只能感謝，美好的氣氛。」
談到對方美斯球王級演出，莫迪歷只有讚美︰「美斯踢了一場很出色的比賽，祝他決賽好運。我希望美斯贏得世界盃。美斯贏了全世界，他是史上最佳球員，他值得擁有。」
莫迪歷讚美斯史上最佳
一向少有投訴的莫迪歷指阿根廷值得晉級世界盃決賽，同時炮轟球證︰「我不常討論球證，但今場是最差之一，他今天執法是災難。阿根廷第一球不應12碼，之前本身克羅地亞應有的角球消失了，改變了整場，除此之外要恭喜阿根廷。」克羅地亞主帥達歷合約至2024年歐國盃後，他希望莫迪歷繼續出戰，因此今屆世界盃或未是莫迪歷的最後探戈。
阿根廷將在12月18日晚上11時鬥法國或摩洛哥，力爭球隊第3度封王。