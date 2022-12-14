世界盃2022︱莫迪歷盼美斯奪冠︰史上最佳球員值得擁有

談到對方美斯球王級演出，莫迪歷只有讚美︰「美斯踢了一場很出色的比賽，祝他決賽好運。我希望美斯贏得世界盃。美斯贏了全世界，他是史上最佳球員，他值得擁有。」

莫迪歷讚美斯史上最佳

一向少有投訴的莫迪歷指阿根廷值得晉級世界盃決賽，同時炮轟球證︰「我不常討論球證，但今場是最差之一，他今天執法是災難。阿根廷第一球不應12碼，之前本身克羅地亞應有的角球消失了，改變了整場，除此之外要恭喜阿根廷。」克羅地亞主帥達歷合約至2024年歐國盃後，他希望莫迪歷繼續出戰，因此今屆世界盃或未是莫迪歷的最後探戈。

阿根廷將在12月18日晚上11時鬥法國或摩洛哥，力爭球隊第3度封王。