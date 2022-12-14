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體育
2022-12-14 09:00:27

世界盃2022︱莫迪歷盼美斯奪冠︰史上最佳球員值得擁有

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莫迪歷賽後承認阿根廷值得打入世界盃決賽。（美聯社）

莫迪歷賽後承認阿根廷值得打入世界盃決賽。（美聯社）

識英雄重英雄，37歲中場莫迪歷（Luka Modric）在克羅地亞以0:3負阿根廷後，大方祝賀美斯，更指後者是史上最佳球員，希望他贏得世界盃。

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莫迪歷希望美斯贏得世界盃。（美聯社）

莫迪歷希望美斯贏得世界盃。（美聯社）

哭成淚人

37歲的莫迪歷第一場克羅地亞大國腳，是2006年友賽阿根廷，巧合地該仗美斯射入個人首個國際賽入球。16年前克羅地亞以3:2取勝，今日由美斯一入球一助攻取勝。由於大局已定，莫迪歷戰至81分鐘被換出，全場連同阿根廷球迷都起立致敬，但他在後備席非常落幕，更於步入更衣室通道時哭成淚人。他賽後感謝對方球迷︰「我太傷心聽不到，他們為我掌聲，我只能感謝，美好的氣氛。」

莫迪歷賽後極度失望，一度落淚。（路透社） 莫迪歷賽後極度失望，一度落淚。（路透社） 莫迪歷與美斯識英雄重英雄。（路透社） 莫迪歷和美斯短兵相傳。（美聯社） 莫迪歷和美斯分別為兩軍隊長。（美聯社） 莫迪歷戰至完場前換出，獲全場起立敬致。（美聯社）

談到對方美斯球王級演出，莫迪歷只有讚美︰「美斯踢了一場很出色的比賽，祝他決賽好運。我希望美斯贏得世界盃。美斯贏了全世界，他是史上最佳球員，他值得擁有。」

莫迪歷讚美斯史上最佳

一向少有投訴的莫迪歷指阿根廷值得晉級世界盃決賽，同時炮轟球證︰「我不常討論球證，但今場是最差之一，他今天執法是災難。阿根廷第一球不應12碼，之前本身克羅地亞應有的角球消失了，改變了整場，除此之外要恭喜阿根廷。」克羅地亞主帥達歷合約至2024年歐國盃後，他希望莫迪歷繼續出戰，因此今屆世界盃或未是莫迪歷的最後探戈。

阿根廷將在12月18日晚上11時鬥法國或摩洛哥，力爭球隊第3度封王。

 

莫迪歷賽後流下男兒淚。（路透社）

莫迪歷賽後流下男兒淚。（路透社）

阿根廷率先殺入2022世界盃決賽。

阿根廷率先殺入2022世界盃決賽。

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