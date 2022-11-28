熱門搜尋:
C觀點 世界盃 正義迴廊 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
體育
2022-11-28 12:37:09

世界盃2022︱許賢蘇豪尋NOW安巴比、哈伐斯由來 譯名音譯還是雅譯好？

分享：
大部份香港球迷叫麥巴比，NOW翻譯為安巴比。（美聯社）

大部份香港球迷叫麥巴比，NOW翻譯為安巴比。（美聯社）

世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被抄熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。

 

即睇世界盃2022專頁　關注賽程免費直播最新戰情

一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

大部份香港球迷叫夏維斯，NOW翻譯為哈伐斯。（美聯社）

大部份香港球迷叫夏維斯，NOW翻譯為哈伐斯。（美聯社）

NOW譯名近年一直都是球柝討論話題，他們翻譯不是麥巴比（Kylian Mbappe）而是安巴比，不是夏維斯（Kai Havertz）取哈伐斯，還有賀蘭、干堤、真尼普（Moussa Djenepo）、真士田（James Justin）等，例子多不勝數。

NOW三大譯名方法

試當真許賢和蘇豪拍片反映這熱話，他們到維園街訪，大部份球迷都會讀麥巴比而非NOW譯名安巴比。之後找來NOW職員當面訪問。NOW職員指會尊重當地文化，不會全部跟英文發音。他們先會上網找球員自我介紹發音，其次聽當地評述員發音。若兩者都找不到，就跟當地文字翻譯。至於太著名的球員如碧咸則不會更改。但NOW職員指難度在於德國、瑞士、法國等球員的多元文化背景，不同區份有不同發音方法，令譯名變得困難。

維園小球迷慣常叫麥巴比而非安巴比。（NOW截圖）

維園小球迷慣常叫麥巴比而非安巴比。（NOW截圖）

鹽叔︰譯名最重要是溝通

許賢和蘇豪另找來好青年荼毒室的鹽叔訪談譯名，香港恒生大學翻譯及外語學院兼任講師的鹽叔指，大指可分為音譯和雅譯。他續指譯名最重要是溝通，要令全部人都知道是指誰。被問到NOW譯名質素，鹽叔就指欣賞NOW尊重當地文化，不會只以英語翻譯。

連登討論區有文章質疑NOW的球員譯名，作者指麥巴比、簡迪、夏蘭特才是王道，反對用安巴比、干堤、賀蘭。

按此即睇《試睇世界盃》【EP5 有冇人覺得麥巴比同安巴比好似樣？】

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受