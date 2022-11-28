世界盃2022︱許賢蘇豪尋NOW安巴比、哈伐斯由來 譯名音譯還是雅譯好？

世界盃熱潮下，NOW的球員譯名同樣被抄熱。試當真許賢和蘇豪拍片，嘗試訪問NOW相關職員的翻譯原則和困難之處，引起連登熱烈討論。

試當真許賢和蘇豪拍片反映這熱話，他們到維園街訪，大部份球迷都會讀麥巴比而非NOW譯名安巴比。之後找來NOW職員當面訪問。NOW職員指會尊重當地文化，不會全部跟英文發音。他們先會上網找球員自我介紹發音，其次聽當地評述員發音。若兩者都找不到，就跟當地文字翻譯。至於太著名的球員如碧咸則不會更改。但NOW職員指難度在於德國、瑞士、法國等球員的多元文化背景，不同區份有不同發音方法，令譯名變得困難。

NOW譯名近年一直都是球柝討論話題，他們翻譯不是麥巴比（Kylian Mbappe）而是安巴比，不是夏維斯（Kai Havertz）取哈伐斯，還有賀蘭、干堤、真尼普（Moussa Djenepo）、真士田（James Justin）等，例子多不勝數。

鹽叔︰譯名最重要是溝通

許賢和蘇豪另找來好青年荼毒室的鹽叔訪談譯名，香港恒生大學翻譯及外語學院兼任講師的鹽叔指，大指可分為音譯和雅譯。他續指譯名最重要是溝通，要令全部人都知道是指誰。被問到NOW譯名質素，鹽叔就指欣賞NOW尊重當地文化，不會只以英語翻譯。

連登討論區有文章質疑NOW的球員譯名，作者指麥巴比、簡迪、夏蘭特才是王道，反對用安巴比、干堤、賀蘭。

按此即睇《試睇世界盃》【EP5 有冇人覺得麥巴比同安巴比好似樣？】